Kaag in gesprek over excuses in Suriname

Minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag (D66) reist komende week af naar Suriname. Dat bevestigt een woordvoerder zondag na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Kaag gaat in de voormalige Nederlandse kolonie in gesprek met de Surinaamse regering en meerdere maatschappelijke organisaties. Wanneer en hoelang Kaag precies in Suriname verblijft, en met welke personen en organisaties zij zal spreken, is nog onbekend.

Kaag is een van de acht leden van het kabinet die in Suriname of de voormalige Nederlandse koloniën in het Caribische gebied in gesprek gaat over het Nederlandse slavernijverleden. De gesprekken zijn, net als de verwachte excuses, een reactie op het vorig jaar gepubliceerde advies van de Dialooggroep Slavernijverleden. Ook minister Weerwind (Rechtsbescherming, D66) reist af naar Suriname. Zijn verwachte aanwezigheid leidde tot veel kritiek omdat Weerwind zelf een nazaat is van tot slaaf gemaakten. Kaags woordvoerder wilde niet bevestigen of het bezoek van Kaag een reactie is op deze kritiek.

Kaag leidt komende week ook een tweede praatsessie met belangenorganisaties in het Catshuis over de manier waarop het kabinet op 19 december stilstaat bij het slavernijverleden. Rutte is daarbij niet aanwezig wegens verplichtingen in Brussel. Bij de eerste bijeenkomst, afgelopen donderdag, was de minister-president wel erbij. Na dat „fundamentele gesprek” zei hij dat er op 19 december een „betekenisvol moment” zal plaatsvinden. Hij wilde niet bevestigen dat het kabinet op 19 december excuses zal maken.

Zaterdag bleek uit een brief in handen van Nieuwsuur dat de betrokken belangengroepen alleen akkoord gaan met excuses van het kabinet op 19 december als er een herstelfonds komt voor nazaten van slachtoffers van de slavernij, Zwarte Piet uit het publieke domein verdwijnt en het ‘n-woord’ strafbaar wordt. De brief aan het kabinet wordt ondersteund door de premier van Aruba en onder meer Zwart Manifest, Kick Out Zwarte Piet, The Black Archives, NiNsee en Vereniging Antilliaans Netwerk.

De belangengroepen willen verder dat Nederland de binnenlandse schuld van Suriname en de Caribische eilanden kwijtscheldt en dat zwarte culturele instellingen structureel financiële steun krijgen. Ook moet koning Willem-Alexander tijdens Keti Koti in het Amsterdamse Oosterpark een toespraak houden.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet zaterdagavond aan persbureau ANP weten dat het kabinet niet van plan is alle eisen over te nemen. (NRC)