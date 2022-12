Italië laat ondanks streng migratiebeleid 500 migranten aanmeren

Italië heeft zondag twee reddingsschepen laten aanmeren in zijn havens, met aan boord in totaal meer dan vijfhonderd migranten die door reddingsorganisaties waren opgepikt op zee. Dat melden internationale persbureaus. Vrijdag gaf het land een ander schip met 33 opvarende migranten al toestemming om aan te meren op Sicilië. Vorige maand kreeg het reddingsschip Ocean Viking geen toestemming om aan te meren, het schip week uit naar Frankrijk.

In Salerno, in de buurt van Napels, kwamen 248 migranten aan op de Geo Barents, een schip van de Franse tak van Artsen zonder Grenzen. Donderdag werd van die boot al een gezin geëvacueerd waarvan de moeder woensdag aan boord een baby had gekregen. Het Duitse reddingsschip Humanity 1, met aan boord 261 migranten, kreeg toestemming om aan te meren in Bari. Vrijdag gingen 33 migranten aan wal op Sicilië.

Sinds de nieuwe regering van premier Giorgia Meloni in oktober aantrad, is het Italiaanse beleid rond reddingsschepen met migranten aangescherpt. Vorige maand weigerde de Italiaanse regering nog om het schip Ocean Viking toestemming te geven om aan te meren. De boot moest uitwijken naar de Zuid-Franse stad Toulon. Frankrijk trok zich daarop terug uit een eerder gemaakte afspraak om drieduizend migranten over te plaatsen van Italië naar Frankrijk. Volgens de reddingsorganisaties ging de weigering van Italië om het schip aan te laten meren in tegen internationale wetgeving. Ook de Franse minister van Economie benadrukte donderdag dat „de Europese regel is dat de boot moet aanmeren in de dichtstbijzijnde haven, en dat is een Italiaanse haven”.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi liet zondag weten dat het aanmeren van de twee reddingschepen niet betekent dat Italië zijn strenge migratiebeleid versoepelt. „Het was onze plicht de levens van deze migranten te redden, vanwege het slechte weer op zee.” De schepen kampten op de Middellandse zee met harde wind en hoge golven.

