In Peru roepen demonstranten om de vrijlating van president Castillo

Bij demonstraties in Peru zijn zondag twee doden gevallen. Tientallen anderen raakten gewond. De demonstranten eisen de vrijlating van president Pedro Castillo, die woensdag is afgezet door het parlement na een couppoging. Hij probeerde het parlement buitenspel te zetten in een "zelfcoup". Later die dag werd hij gearresteerd en vastgezet.