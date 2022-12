In hun liefde voor het nationale elftal zijn de Argentijnen één

In huizenblok A7 hangt bij ingang V05 een vlag met de beeltenis van Lionel Messi uit een raam op de tweede verdieping. Even verderop wappert een Argentijnse vlag vrolijk in de wind. Op straat is het een komen en gaan van Zuid-Amerikaanse voetbalfans, lopend met koffers en tassen. Ze dragen shirtjes van Boca Juniors, River Plate en Vélez Sarsfield, rivaliserende Argentijnse clubs. Maar in hun liefde voor Messi en het nationale elftal zijn ze één.

Dit is Barwa Barahat Al Janoub, tijdens het WK in Qatar beter bekend als ‘klein Buenos Aires’. Het is er al drie weken achtereen elke avond groot feest. Spontane straatbarbecues met (binnengesmokkeld) bier en muziek. „De mensen uit Qatar weten niet wat ze zien”, zegt Dario Franceschino uit Buenos Aires. „Die kennen onze voetbalcultuur helemaal niet.”

Het complex met oneindige rijen betonnen woningen lijkt in niets op de hoofdstad van Argentinië. Op een uur rijden van Doha, even voorbij Al Wakrah, slaapt een groot deel van het Argentijnse legioen in fantasieloze vertrekken die na het WK worden ingenomen door migranten uit Pakistan, India, Bangladesh en Nepal. Supporters betalen er 300 riyals (85 euro) per nacht, de arbeiders wonen er vanaf volgende week voor veel minder. Het zal vooral veel stiller worden in de volledig ommuurde woonwijk.

De twintigers Sebastian Pannunzio en Mariano Barone uit Buenos Aires verblijven al sinds 18 december op het complex met 16.848 kamers. Ze lachen als uitgerekend een Nederlander aan hen vraagt of hij hun slaapplek mag zien. „Kom verder, maar wat doe je hier nog?”, zegt Barone, doelend op de uitschakeling van Oranje door Argentinië. In het kale vertrek staan twee eenpersoonsbedden op een betonnen vloer. Behalve een kleine badkamer met toilet en douche is er niets. „Welkom in ons huis”, gebaart Barone. „Zoals je ziet hebben we er alles voor over om ons nationale elftal te kunnen steunen.”

Sommige Argentijnen verkopen hun auto om er in Qatar bij te kunnen zijn

De liefde voor Argentinië gaat voor de twee voetbalvrienden boven alles. Ze hebben geen moment overwogen Qatar te mijden vanwege de mensenrechtenschendingen. Al kennen ze de verhalen over de miserabele omstandigheden waaronder de stadions zijn gebouwd wel. Pannunzio vindt het lastig om daarop aangesproken te worden. „We weten dat er doden zijn gevallen. Dat is natuurlijk onacceptabel”, verzucht hij. „Maar aan de andere kant kunnen we daar weinig mee. We kunnen alleen hopen dat het WK ervoor zorgt dat verschillende culturen elkaar ontmoeten. Met elkaar in gesprek gaan. En dat de ogen van de Qatarezen opengaan.”

Messi Mania

Argentinië heeft met afstand de meest indrukwekkende supportersschare van alle 32 deelnemende landen in Qatar. De aanhang van het gastland valt daarbij in het niet en ook grootmachten als Brazilië, Engeland en Frankrijk kunnen niet tippen aan de Argentijnse fans, in omvang noch geluid. Hoeveel het er precies zijn is onmogelijk te zeggen. Schattingen lopen uiteen van twintig- tot zestigduizend. De eigenzinnige Argentijnse voetballiedjes overstemmen alles en iedereen in de metro’s op weg naar stad of stadion. En nu het elftal van bondscoach Lionel Scaloni bij de laatste vier op dit WK staat wordt dat alleen maar erger. Want behalve de Argentijnen zelf staan ook talloze arbeidsmigranten in Qatar achter La Albiceleste.

Overal in Qatar zie je Argentijnen. Niet alleen ver buiten Doha in het Argentijnse supportersdorp, maar ook dansend en zingend in de steegjes van de nagebouwde soek, etend en drinkend op terrasjes aan zee bij Katara of liggend aan het zwembad in één van de vele luxehotels. Argentijnen in alle soorten en maten met één gemeenschappelijke liefde: het nationale elftal. En daarin is één speler boven alles en iedereen verheven: Lionel Messi, bijnaam ‘God’.

De voetballer wil zelf niets van die bijnaam weten. Juist dit WK is hij het liefst one of the boys. Die houding maakt hem populair. „Voorheen was er vaak kritiek op Messi, maar die is verdwenen”, legt Raúl Veliz uit het Argentijnse Tucumán uit. „Messi is eindelijk de echte leider van Argentinië. Iedereen gunt hem nu de titel.”

Argentinië heeft altijd een grote aanhang gehad. Waar het nationale elftal ook speelt, die zee van blauwwitte vlaggen gaat mee. Niets houdt fans tegen. Ook niet een afstand van 13.300 kilometer, prijzige vliegtickets, dure accommodaties en de enorme run op schaarse toegangskaartjes. Sterker nog, in Qatar lijken er meer Argentijnse fans in de stadions te zitten dan tijdens vorige WK’s in Rusland, Brazilië en Zuid-Afrika. Argentinië zal op dinsdagavond in het Lusail Iconic Stadium opnieuw voor eigen publiek spelen, waarbij het aantal Kroatische fans in het niet valt.

Agostina Araoz (23) schiet al wachtend op de bus in Barwa Barahat Al Janoub in de lach als haar wordt gevraagd hoe ze van haar woonplaats Buenos Aires in Doha terecht is gekomen. „Ik wilde er hoe dan ook bij zijn. Dus heb ik me als vrijwilliger opgegeven. Ik had geluk en werd uitgekozen. Ik krijg mijn onderdak en ontbijt vergoed. En ik kan gratis naar de wedstrijden van Argentinië. Alleen mijn vliegticket moest ik zelf betalen”, zegt Araoz, die een shirt van Messi draagt. „Ik heb de allergoedkoopste vlucht genomen van Buenos Aires, via Rome, Istanbul en Koeweit naar Doha. Ik was alsnog 2.800 euro kwijt, maar ik had dit nooit willen missen. Ons land zit in een economische crisis en is zwaar verdeeld. Maar het nationale elftal brengt ons samen.”

Voor veel Argentijnen is het volgen van het nationale elftal een manier van leven. Daarvoor wordt veel opzij gezet. Sommige fans verkopen zelfs hun auto of gaan een schuld aan om maar op het WK aanwezig te zijn. „De passie voor het voetbal zit diep. Het nationale elftal maakt deel uit van onze identiteit en hoort bij onze cultuur”, legt Pannunzio uit met een koffer in zijn hand. „Het maakt niet uit wat we ervoor hebben moeten laten. We zijn er. We doen er alles aan om Messi kampioen te maken. Het is zijn last dance. Daar wil je gewoon bij zijn.”

Maradona

De jonge generaties in Argentinië zien in Messi hun held en gunnen hem net als Diego Maradona de wereldbeker. „Natuurlijk kennen we allemaal de verhalen van Maradona. En we kennen de beelden van het WK van 1986 in Mexico. Hij is voor mij ook een legende. Maar wel één van voor mijn tijd”, legt de Argentijn Martín Garcia (30) uit. Hij is overgekomen met zijn broer en een aantal vrienden vanuit het Spaanse Barcelona. Zoals er veel Argentijnen vanuit alle hoeken van de wereld naar Doha zijn gekomen. Garcia: „Maar Messi is van onze tijd. Wij zijn met hem opgegroeid. Daarom willen we dit met hem beleven. Zoals onze ouders met Maradona. Het zijn helden van verschillende tijden.”

Wie van Barwa Barahat Al Janoub naar de bewoonde wereld van Doha wil is aangewezen op de gratis busdienst naar de metro van Al Wakrah. Vandaar waaieren de Argentijnen uit. Over de finale wil de Argentijn Cesar Szumik, fan van Independiente, het nog niet hebben: „Stap voor stap. Als we verliezen van Kroatië gaan we direct naar huis. Buiten het voetbal hebben we niets in Qatar te zoeken.”