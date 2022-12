In de grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft is nu weer ruimte voor de Oranjes

Strak en ingetogen, van beton en wit leemstucwerk. Subtiele vierkante lichtjes in de muur en onder de traptreden. Plinten van messing, 24 nissen voor kisten, een eikenhouten urnenkast en drie dito bankjes met blauwe kussens.

Zo ziet de nieuwe koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft er uit. Ruimte is er weer, voor als er een lid van het Koninklijk Huis overlijdt. Na de bijzetting van koningin Juliana en prins Bernhard in 2004 is er nog maar plek voor één overledene in de oorspronkelijke grafkelder, waarvan het oudste gedeelte uit 1614 dateert.

De renovatie van de Nieuwe Kerk, vijf jaar geleden afgerond, werd aangegrepen om een nieuwe kelder bij te bouwen. Wat „best spannend” was en „niet bepaald risicoloos”, zegt architect Gijsbert van Hoogevest, die de grafkelder ontwierp met „enorme betrokkenheid” van de familie. De kerkdiensten moesten door kunnen gaan, het veertiende eeuwse gebouw mocht niet beschadigd, de fundering niet aangetast, ook niet het praalmonument voor Willem van Oranje dat in het koor staat.

Onder dat monument zit de oude grafkelder, die te bereiken is door een enorme zerk van circa twee ton op te takelen. Dat gebeurt alleen bij bijzettingen. Of door een kleinere zerk te verplaatsen en dan met een laddertje naar beneden af te dalen. De koninklijke familie heeft nu een wenteltrap met eigen buitendeur en makkelijker toegang tot het familiegraf, ook op momenten dat er geen begrafenis is. Een bronskleurige stalen deur verbindt de nieuwe grafkelder met de oude.

Maandag werd de grafkelder kort getoond aan journalisten.

Willem van Oranje

Dat de familie van Oranje-Nassau hier ligt, is toeval. Willem van Oranje had in zijn testament laten opnemen dat hij in Breda begraven wilde worden. Toen hij in 1584 in Delft werd vermoord, was de Brabantse stad in Spaanse handen. Op aandringen van zijn weduwe, Louise de Coligny, kwam er een grafkelder in Delft. Want het tijdelijke graf was volgens overlevering „het lelijkste ooit gezien” en „een staatsman onwaardig”.

Sindsdien is de grafkelder elke honderd jaar – voor het laatst in 1923 – uitgebreid. Want hoewel het sinds 1829 verboden is iemand in een kerk bij te zetten, is er voor het Koninklijk Huis een uitzondering op de Wet op de lijkbezorging. Leden van de koninklijke familie (vanaf de derde graad familie van de Koning) komen wel „in aanmerking” voor bijzetting in het familiegraf maar alleen na toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken.

Bijna alle leden van de familie Oranje-Nassau liggen er: stadhouders, koningen en koninginnen, hun echtgenoten, echtgenotes en kinderen. Stadhouder Willem III en zijn echtgenote Mary – ook koning en koningin van Engeland en Schotland – liggen in Westminster Abbey in Londen. Prins Friso, de tweede zoon van prinses Beatrix en overleden in 2013 na een skiongeluk, is begraven in Lage Vuursche, vlak achter Kasteel Drakensteyn waar zijn moeder weer woont. .

Om de grafkelder dit keer uit te breiden, moesten 581 ándere graven worden geruimd. Tot in de negentiende eeuw werden Delftenaren in de Nieuwe Kerk begraven – of op de Markt buiten. Hoe rijker hoe dichterbij het praalgraf men wilde liggen, maar naar goed protestants gebruik zonder veel opsmuk. Er zijn weinig sierraden gevonden, vertelde stadsarcheoloog Steven Jongma maandag. Wel zijn er enkele intacte chique eikenhouten kisten gevonden, met het hang- en sluitwerk er nog aan.

Knekelkuilen

De skeletten zullen worden opgeslagen voor DNA- en isotopenonderzoek. „We hebben al veel e-mails gekregen van mensen die zeiden ‘mijn voorouders liggen hier misschien’ en hun DNA beschikbaar willen stellen voor vergelijkingen”, zegt Jongma. Voorafgaand aan het onderzoek verwachtte hij meerdere kisten in één graf aan te treffen, maar niet de soms 23 bovenop elkaar die bij de opgravingen werden aangetroffen. Ook zijn er 237 knekelkuilen gevonden, met meerdere skeletten. Zij zullen elders worden herbegraven.

De kosten voor het archeologisch onderzoek zijn mede daardoor opgelopen – net als de kosten voor de uitbreiding zelf. Deze waren in 2012 geraamd op 3,6 miljoen euro, die betaald zouden worden door de Nieuwe Kerk, het Rijk en het Koninklijk Huis. Door tegenvallers bij de restauratie kon de kerk zelf niets meer bijdragen, gestegen bouwprijzen maakten de uitbreiding ook duurder. Aan de nieuwe grafkelder heeft het Rijk uiteindelijk 4,1 miljoen euro betaald, het Koninklijk Huis 0,4 miljoen euro.

De uitbreiding is vooral „een grote betonoperatie” geweest, zegt architect Van Hoogevest. Onder de kelder is een cementlaag aangebracht om te voorkomen dat grondwater kan doorsijpelen, en om een stabiliserende laag tussen de fundering van de kerk en de buitenmuur aan te brengen. Volgens de architect zijn „ondergronds bouwen en waterbeheersing in Nederland bekend terrein, maar zelden in zo’n oude kerk waar niets mee mocht gebeuren”.

Daarom is het ook „belangrijk nu zo’n tweehonderd jaar verder te kunnen”, zegt Van Hoogevest. De urnenwand in de grafkelder is mede bedoeld om deze „toekomstbestendig” te maken. Het is aan de persoonlijke wensen van de koninklijke familie wie vervolgens waar komt te liggen, en wie er de laatste plek krijgt in de oude grafkelder.