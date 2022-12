Hoe Wopke Hoekstra de problemen bij de Belastingdienst verergerde

Om een eind te maken aan de eindeloze reeks problemen bij de Belastingdienst, besloot Wopke Hoekstra in 2020 de dienst in drieën te knippen. De kostbare operatie maakte de problemen bij de fiscus alleen maar groter, merkte verslaggever Derk Stokmans. En dat is precies waar medewerkers Hoekstra al voor gewaarschuwd hadden.

