Je vraagt je onderhand toch af: waar hebben ze het dan de hele tijd over gehad? Niet over de prijs van kousenband, toch? Op 13 augustus vertrok een delegatie van de Tweede Kamer naar Suriname, Curaçao en Bonaire, om te praten over het slavernijverleden. Een maand later nam premier Rutte het vliegtuig om alweer in Suriname over dat verleden te spreken. Het is opmerkelijk dat er nu vanuit een aantal Afro-Surinaamse organisaties zoveel bezwaren bestaan tegen de voorgestelde excuusplannen. Kort samengevat: nee, 19 december is geen goede datum voor excuses, de koning moet ze maken en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) moet uit de wind worden gehouden. Plus nog wat ‘randvoorwaarden’.

Maar hebben die Nederlandse politici hun voornemens niet besproken met belanghebbenden in Nederland, Suriname en de voormalige Antillen?

Tijdens zijn toespraak in de Surinaamse Assemblée in september zei Rutte: „De geschiedenis draagt veel pijn in zich.” Ook wilde hij begrijpen hoe die geschiedenis tot op de dag van vandaag doorwerkt. Nou, iets van die doorwerking heeft het kabinet nu mogen smaken. Vijf Surinaamse organisaties, allemaal gevestigd in Nederland, spannen een kort geding aan om de voorgestelde excuusroute van baan te doen veranderen.

Dan de koning die hoogstpersoonlijk excuses moet maken. Zijn moeder Beatrix was erbij toen Suriname onafhankelijk werd in 1975, en als symbool van de continuïteit tussen heden en verleden is het koningshuis bij uitstek geschikt daarvoor, al zijn staatsrechtelijk gesproken de excuses van de premier evenveel waard.

Maar in dit geval gaat het inderdaad over gevoeligheden en symboliek. Niet alle Surinamers zijn ‘nazaten van slaafgemaakten’, maar het land als geheel is een constructie van Nederland, en als zodanig getekend door slavernij, contractarbeid en kolonialisme. Het ressentiment van de voormalig gekoloniseerden leeft nu op, ze willen niet nog eens in een ondergeschikte positie terechtkomen. Oude pijn vergaat nauwelijks. Het is vreemd dat het kabinet en haar adviseurs dit niet hebben voorzien. Goed uitkijken, luku bun.

Nog even over die samenstelling ‘nazaten van slaafgemaakten’. Die klinkt nu als gebeiteld, maar is dat niet. Er zijn ook Surinaamse families, waarin de geschiedenis van slaafgemaakten en die van slavenhouders door elkaar lopen. Het is een ‘moksi’ samenleving, een mix-land, waar etnische achtergronden vermengd zijn geraakt. Die ‘nazaten’, dat is geen blok beton. En ook hebben die nazaten niet een en dezelfde mening.

Naargeestiger is het idee dat Franc Weerwind geen excuses zou kunnen maken, gezien zijn Surinaamse komaf. Want de minister is zwart. Je mag toch hopen dat-ie daardoor niet minder minister is.

Wie bewindslieden op hun afkomst en kleur beoordeelt, trapt regelrecht in de val van de apartheid.

