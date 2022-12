Goudleermaker Bastiaan van Soest: ‘Het gaat om de geschiedenis, het oude verhaal’

Vanaf de aankoop in 1686 door stadhouder Willem III was Paleis Het Loo een koninklijke zomerresidentie, de laatste bewoners waren (tot 1975) prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven. Na hun vertrek is het paleis gerestaureerd, zowel de tuinen als het interieur werden zoveel mogelijk teruggebracht in hun oorspronkelijke, zeventiende-eeuwse staat.

Ergens in die jaren, waarschijnlijk in 1983, hij moet een jaar of zes, zeven zijn geweest, holde Sebastiaan van Soest door de lege gangen van Paleis Het Loo. Zijn vader, Henk van Soest, was intussen in een van de kamers bezig met het herstellen van het goudleren behang. Want dat was zijn vak: restaurateur van goudleer, leer waarop een dun laagje bladzilver wordt geplakt, waarna er twee lagen gele vernis overheen komen die het leer zijn zachte, gouden glans geven.

Bijna tien jaar later, in 1992, waren Sebastiaan van Soest, zijn vader, moeder en zusje in Nagasaki (Japan). Daar werd toen gebouwd aan themapark Nagasaki Holland Village, een soort namaakstadje inclusief een replica op ware grootte van Paleis Huis ten Bosch. Voor het eerst mocht hij zijn vader helpen met het goudleer, waarmee in het paleis een hele kamer werd behangen. Nou ja, meehelpen, een beetje: hij mocht oefenen op de vellen die zijn vader had afgekeurd. Die vellen schilderde hij in: de overgebleven ruimtes rond het goudkleurige reliëf maakte hij donkerblauw. Dat had hij eerder ook al eens mogen doen in de werkplaats van zijn vader, De Maatschap aan de Kazernestraat in Den Haag.

Sebastiaan van Soest (45) heeft de afgekeurde vellen aan elkaar gestikt, ze hangen tegenwoordig in zijn eigen atelier: zijn eerste werk. Ook in dat atelier: de mallen die zijn vader gebruikte voor dat goudleren behang, met hun klassieke patroon van vijf putti’s die de zintuigen verbeelden. „Mijn vader had die mallen laten maken naar een patroon dat hij had geleend, en nadat hij ze had gebruikt, heeft hij ze teruggegeven. Na mijn vaders overlijden heb ik de man van die mallen weten op te sporen – en heb ik ze van hem gekocht.”

Er zijn niet veel goudleerrestaurateurs meer. En goudleermakers zijn er nog minder. „Goudleeratelier Van Soest is de enige goudleermaker in Nederland”, staat op de site van het bedrijf dat Sebastiaan van Soest begon in 2013, vier jaar na het overlijden van zijn vader. „Eigenaar van het atelier Sebastiaan van Soest is de tweede generatie die het oude ambacht van goudleer maken in leven houdt.” Behang van goudleer was in de zeventiende en achttiende eeuw wandbekleding in paleizen, kastelen, patriciërshuizen en overheidsgebouwen, ook werd het goudleer gebruikt voor stoelen en tassen. Vaak was dat wat verheven goudleer werd genoemd, leer met een sterk reliëf van bloemen, bladeren en sierbogen, soms ook kleine dieren of zwevende putti’s. Een mal met zulke patronen werd met een slagpers diep in het met zilver en vernis bewerkte leer gedrukt.