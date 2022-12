Goede cijfers voor het nieuwe pensioenstelsel, maar hoeveel zeggen die nou eigenlijk?

Ze zien er positief uit, de cijfers over het nieuwe pensioenstelsel waar politiek Den Haag lang naar heeft uitgekeken. Maar hoe veelzeggend zijn ze?

Werknemers en gepensioneerden kunnen door de overgang op het nieuwe stelsel over het algemeen een hogere uitkering verwachten, concludeert pensioentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die verschillende scenario’s heeft doorgerekend.

Minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie) stuurde de cijfers maandag naar de Tweede Kamer. Daar gaat donderdag het debat verder over het wetsvoorstel van Schouten over de nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen.

In dat nieuwe pensioenstelsel worden geen toekomstbeloftes meer gedaan. Nu krijgen werknemers nog een toekomstige uitkering toegezegd, straks staat centraal hoeveel geld je nú gespaard hebt. Er wordt hooguit voorspeld wat voor uitkering dat na je pensioen oplevert. Ook gaan pensioenfondsen hun gezamenlijke pensioenpot opknippen in persoonlijke potjes.

In eerdere debatten over deze wet, die al zo’n 75 uur hebben geduurd, zeiden vrijwel alle oppositiepartijen dat ze meer actuele sommen willen zien om deze wet te kunnen beoordelen.

Eerder is het nieuwe stelsel ook al doorgerekend. Maar dit is de eerste keer dat de meest actuele economische modellen gebruikt worden. Begin deze maand werd bekendgemaakt met wat voor economische modellen de pensioensector de komende jaren moet werken – de vorige stamden uit 2019.

Minder oppotten

DNB heeft de overgang op het nieuwe stelsel doorgerekend voor tienduizend verschillende economische scenario’s.

Volgens DNB nemen de verwachte uitkeringen toe, ten opzichte van het huidige stelsel, „bij een brede range aan dekkingsgraadniveaus”. Oftewel: bij fondsen met een goede én relatief slechte financiële gezondheid.

Een van de belangrijkste verklaringen is dat fondsen minder geld hoeven op te potten in hun financiële reserves. Beleggingswinsten komen daardoor sneller bij de mensen terecht.

Vooral in de positiefste economische scenario’s presteert het nieuwe stelsel beter, in deze berekeningen. Bij economische voorspoed mogen pensioenfondsen straks meer gaan uitdelen. Nu geldt nog: hoe rijk een fonds ook is, het mag de pensioenen maximaal laten meestijgen met de inflatie of de gemiddelde loonstijging, en eventueel wat achterstanden inhalen. De rest moet worden opgepot. In het nieuwe stelsel mogen alle beleggingswinsten worden uitgedeeld.

Belangrijkste keerzijde van het nieuwe stelsel, schrijft DNB, is dat de onzekerheid toeneemt. Er is straks een groter verschil tussen het pensioen dat mensen kunnen verwachten in een doorsnee economisch scenario en onder slechtere omstandigheden.

Toch pakt het nieuwe stelsel ook in de allerslechtste scenario’s beter uit voor de meeste leeftijdsgroepen, volgens de sommen. Behalve voor de oudste deelnemers, grofweg vanaf 75 à 80 jaar.

Voor die groep is het bij economische tegenslag een nadeel dat er geen grote financiële reserves meer zijn om die klappen op te vangen. En vergeleken met jongere gepensioneerden hebben zij minder kans om die tegenslag goed te maken met meevallers in de toekomst.

Grote kanttekening

De Nederlandsche Bank plaatst wel een grote kanttekening. Het wérkelijke effect van de overstap op een nieuw stelsel is van veel meer factoren afhankelijk. Zoals de kenmerken van het pensioenfonds (jong of oud) en keuzes die werkgevers, vakbonden en pensioenfondsbesturen maken.

Hoeveel zijn deze berekeningen dan waard? De toekomst blijft „inherent onzeker”, zegt actuaris Wichert Hoekert van adviesbureau WTW. „Dat blijft zo, ook nu we deze nieuwe berekeningen hebben.”

Dat zegt ook actuaris Chantal de Groot van adviesbureau Ortec Finance. „We kunnen nooit met zekerheid zeggen: mensen gaan er op vooruit of achteruit. Omdat we geen glazen bol hebben.”

Die zekerheid kan óók niet worden gegeven op het moment dat pensioenfondsen werkelijk overstappen op de nieuwe regels, tussen 2024 en 2027. „Ook dan hangt er nog vanaf wat er in de jaren daarna gebeurt.”

Toch heeft De Groot begrip voor de Kamerleden die waarde hechten aan deze sommen. „Op basis van wat we nu weten, geeft dit de beste indicatie.”