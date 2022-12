Excuses leiden niet vanzelf tot spijt

Geen woord dat nu voor meer opheft zorgt, dan excuus. Mogen excuses wegens het slavernijverleden aangeboden worden, worden ze aanvaard of zijn het woorden zonder inhoud? Dat hangt ervan af welke betekenis aan het woord excuus gehecht wordt.

Excuus is via het Frans uit het Latijn gekomen. Het Latijnse werkwoord excusare is ontstaan uit een combinatie van ex en causa. Beide vormen kennen we nog, ex vinden we bijvoorbeeld in excommuniceren, oorspronkelijk in de kerkelijke ban doen, dus buitensluiten. Causa komt voor in de uitdrukking roma locuta causa finita: Rome heeft gesproken, de zaak is gesloten, maar causa is ook gerelateerd aan causaal, oorzakelijk. Excusare betekende dus zoveel als vrij van een zaak of aanklacht zijn en later ook „iets aanvoeren als rechtvaardiging van een misstap”, „zich verontschuldigen met een verklaring of voorwendsel”. Het Franse excuser is dan ook bijna synoniem aan pardonner iemand verontschuldigen, vergeven. Degene die zich excuseert kon niet anders handelen dan hij deed en moet daarom verontschuldigd worden.

‘Waar gebeurd is geen excuus

De betekenis van schuld vrijpleiten heeft ook het Nederlands bereikt. Als Louis Couperus in Eline Vere schrijft „Ze zullen gedacht hebben dat je stapelgek was, en als je dat bent, is dat je enige excuus”, gebruikt hij excuus in deze zin. In „waar gebeurd is geen excuus”, de slogan waarmee Gerard Reve aankomende literatoren duidelijk maakte dat een weergave der werkelijkheid niet automatisch literatuur van niveau oplevert, kan excuus eenvoudigweg vervangen worden door verontschuldiging. Robert Fruin, een befaamd 19de eeuws historicus, schrijft „dat onder de rijken velen waren die zich excuseerden en niet of zeer weinig missen konden”. Hij gebruikt het woord in ongeveer de betekenis die we eerder ook voor het Latijn vastgesteld hebben: als verdediging of beter als voorwendsel aanwenden om iets niet te doen.

Het kabinet-Rutte IV is geenszins de eerste Nederlandse regering die wil erkennen dat er iets misgegaan is

In de Franse uitdrukking qui s’ excuse s’accuse, wie zich verontschuldigd, beschuldigt zichzelf, blijft het werkwoord excuser oorspronkelijk in hetzelfde betekenisveld: wie een rechtvaardiging aanvoert voor een mogelijke fout, beschuldigt daarmee zichzelf van die fout. Tegenwoordig wordt de zegswijze echter wel vertaald met „excuses maken onthult een schuldig geweten”.

Excuustruus

Daarmee komen we veel dichter bij de excuses die de Nederlandse regering wil aanbieden. Want in dit geval draait het juist om schuld en daarvoor wil de regering spijt betuigen. Het kabinet-Rutte IV is geenszins de eerste Nederlandse regering die wil erkennen dat er iets misgegaan is. Aan het begin van het WAO-debat in 1993 gaf toenmalig minister-president Lubbers volmondig toe dat zijn kabinet-Lubbers III fout op fout gestapeld had en bood daarvoor zijn excuses aan. Of het parlement die aanvaardde kan niet teruggevonden worden.

Maar excuses leiden niet vanzelf tot spijt. Want wat te denken van de excuusallochtoon, excuusnicht en excuustruus? Met deze woorden betuigen we geen spijt voor aangedaan onrecht, maar doelen we op een mede-Nederlander, een homo of een vrouw die benoemd zijn om verwijten van racisme, homofobie of seksisme te ontkrachten. Excuus komt nog steeds in tweevoud: als voorwendsel om je vrij te pleiten of als spijtbetuiging. Of een excuus aangevoerd of aangeboden wordt, bepaalt de context.