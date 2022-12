Excuses door ministerie van Buitenlandse Zaken om racisme in eigen organisatie

Binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken is sprake van „institutioneel racisme”. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie, dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De hoogste ambtenaar van het ministerie heeft excuses gemaakt voor de discriminatie in de organisatie. Mede naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties gaf het ministerie in 2020 opdracht voor een onderzoek naar racisme in de eigen gelederen.

De onderzoekers spraken onder meer uitgebreid met met biculturele medewerkers in Den Haag en op ambassades, lokaal aangetrokken medewerkers van kleur op ambassades, en enkele witte medewerkers. Uit die gesprekken rees een „ernstig en zorgelijk” beeld met talrijke voorbeelden naar voren van racisme door ambtenaren van Buitenlandse Zaken aan het adres van hun collega’s.

Zo vertelt een islamitische medewerker dat hij „commentaar” kreeg op zijn vasten tijdens de ramadan: „dat is ongezond.” Of: „wat raar, we dachten dat je zo goed geïntegreerd was. Toch niet dus?” Ook werd deze medewerker gevraagd niet meer te vasten. Verder tekenden de onderzoekers tal van voorbeelden van denigrerend gedrag op, waarin mensen op basis van hun cultuur worden gestigmatiseerd en verdacht worden gemaakt.

‘Extra pijnlijk’

Ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, VVD) schrijven aan de Tweede Kamer dat de conclusies van het rapport „extra pijnlijk [zijn], omdat iedere vorm van discriminatie verboden is en wij internationaal pleiten voor rechtvaardigheid.” De ambtsdragers zeggen „alles op alles” te zullen stellen om het racisme binnen de eigen organisatie tegen te gaan.

Om racisme binnen bij het ministerie te bestrijden doet het rapport enkele aanbevelingen. Zo moeten leidinggevenden actief de norm van non-discriminatie uitdragen. Momenteel „heeft een deel van de leidinggevenden en andere collega’s (…) de neiging om ervaringen van racisme te ontkennen en te relativeren”, zo schrijven de onderzoekers. Ook moet er een goede klachtenregeling en een inclusiever wervings- en selectiebeleid komen. Deze en andere aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen door het ministerie.

