EU komt met nieuwe sancties tegen Iran om neerslaan protesten en levering drones aan Rusland

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben nieuwe sancties opgelegd aan Iran vanwege het gewelddadig neerslaan van de maandenlange protesten en het leveren van drones aan Rusland. Dat meldt de Raad van Ministers maandag in een persbericht. Voor de repressie van demonstranten voegt de EU twintig personen en staatsomroep IRIB toe aan de sanctielijst, vanwege de droneleveringen aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne werden vier personen en vier organisaties op de sanctielijst geplaatst. De sancties bestaan onder andere uit het bevriezen van tegoeden en een inreisverbod voor de EU.

„Met dit sanctiepakket richten we ons in het bijzonder op degenen die verantwoordelijk zijn voor de executies en het geweld tegen onschuldige mensen, in het bijzonder de Revolutionaire Garde”, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock volgens persbureau Reuters. De Islamitische Revolutionaire Garde is een machtig elitekorps dat onder gezag staat van ayatollah Ali Khamenei. Het merendeel van de personen op de lijst maakt deel uit van de garde. Staatsomroep IRIB, waarvan de tegoeden bevroren zijn, wordt in het sanctiedocument „de spreekbuis van het regime” genoemd.

Tweede man geëxecuteerd in verband met protesten

Maandag werd in Iran een tweede man geëxecuteerd voor betrokkenheid bij de protesten. De 23-jarige worstelaar Majidreza Rahnavard werd opgehangen, volgens staatspersbureau Mizan omdat hij twee Basij-militanten omgebracht zou hebben. De Basij is een paramilitair vrijwilligerskorps gelieerd aan de Revolutionaire Garde, dat werd ingezet om de protesten neer te slaan. Vorige week donderdag werd ook al een man veroordeeld vanwege „het voeren van een oorlog tegen God”. Tot dusverre zijn duizenden Iraniërs gearresteerd.

EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt dat de EU „alle mogelijke maatregelen [zal] nemen om jonge vrouwen en vreedzame demonstranten te steunen”. De demonstraties ontstonden in september, nadat de 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw Masha Amini in detentie overleed aan de gevolgen van haar gewelddadige arrestatie door de zedenpolitie. Die beschuldigde haar ervan haar hoofddoek niet op de juiste manier te hebben gedragen. Inmiddels zijn de protesten uitgegroeid tot een volksopstand van Iraniërs uit alle lagen van de samenleving. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bij de protesten meer dan vierhonderd mensen om het leven gekomen.

