Dood op de tribune

De stoel van Grant Wahl in het Al Bayt-stadion bleef voor Frankrijk-Engeland leeg. Op zijn toegewezen desk 305 A lagen bloemen naast een foto van de Amerikaanse journalist. Een dag eerder stierf Wahl op zijn 48ste, terwijl hij in het Lusail-stadion verslag deed van Argentinië-Nederland. Op dezelfde perstribune maakte ik me druk om mijn analyse van Oranje. Zonder te weten dat er een collega aan het vechten was voor zijn leven. Dat hoorde ik veel later toen de journalist van CBS Sports al was heengegaan.

De dood van Wahl werpt opnieuw een schaduw over dit WK, dat al in een slecht daglicht stond vanwege de miserabele omstandigheden waaronder migranten de infrastructuur bouwden. Uitgerekend voor het stadion waar Wahl bezweek, stond eerder een muur vol afbeeldingen van die anonieme arbeiders. Van wie er in de afgelopen twaalf jaar honderden, zo niet duizenden stierven. Voor het WK maakten de gezichten op de muur plaats voor logo’s van de FIFA.

Wahl was naar Qatar gekomen om geëngageerd verslag te doen. Hij haalde het nieuws nadat hij kort was vastgehouden wegens het dragen van een shirt met een regenboog. Het kwam hem op bedreigingen te staan. Wahl zette zijn stressvolle werk voort. Ook toen een verkoudheid en een slechte nachtrust hem sloopten. Bij een medisch consult kreeg hij te horen dat het om een bronchitis ging. Hij werkte door. Met de dood tot gevolg.

Velen van ons hier zijn een klein beetje Grant Wahl. Altijd doorgaan. Ook daarom is het zaak stil te staan bij zijn dood. Rust zacht collega.