Dierenbezitters in geldnood…en dan komt er opeens dat spoedgeval

‘Ik eet liever zelf minder dan dat mijn dieren iets tekortkomen”, zegt Jacqueline van Beek (56) aan de telefoon. In financieel betere tijden heeft ze twee teckels en een poes genomen. Het laatste jaar is het krap. Ze moet leven van een WAO-uitkering, maar redt het daarmee niet en dan is er nog de energiecrisis en de duizelingwekkende inflatie. Ze gaat sinds zeven maanden naar de voedselbank in Amersfoort voor haar twee honden en poes – en nu hebben de honden ook nog extra medische zorg nodig. „Mensen zeggen dan dat ik ze weg moet doen, maar wie huisdieren heeft weet dat dat geen optie is.”

Veel mensen zitten in dezelfde situatie als Jacqueline van Beek. Zij kunnen de kosten voor hun huisdier dragen, maar door de aanhoudende crisis wordt het steeds krapper. Wat als hun dier opeens ziek wordt en dringend medische hulp nodig heeft?

De minima ondervinden de crisis het eerst, ziet Lilianne van Doorne, oprichter en voorzitter van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (SBH). „Mede aan de hand van CBS-cijfers over armoede hebben we berekend dat er zo’n 450.000 tot 550.000 katten en honden in minima-huishoudens leven, dat is bijna twee dieren per gezin. En dat is een voorzichtige berekening.”

Ook huisdierenbezitters die net boven het minimum zitten worden geraakt, ook zij hebben „geen vet meer op de botten”, zegt ze. „Als we ook AOW’ers en zzp’ers meerekenen die in de problemen zijn geraakt of gaan raken, komen daar misschien nog wel honderdduizend dieren bij.” Wat doen deze mensen als hun huisdier met spoed een dure operatie nodig heeft? Of medicatie die ze met geen mogelijkheid kunnen betalen?

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn staat, onder voorwaarden, al negen jaar mensen met een minimuminkomen bij als hun huisdier acute medische problemen krijgt. Van Doorne en haar kleine team vrijwilligers zijn 24 uur per dag bereikbaar voor dierenartsen die diereneigenaren zonder geld aan de balie krijgen. Eigenaren kunnen ook zelf digitaal een verzoek om hulp indienen. Door de toenemende armoede neemt het aantal „schreeuwend toe”, zegt Van Doorne. „We zien al een toename van 40 procent en vrezen dat het alleen maar erger gaat worden. In de afgelopen vierentwintig uur alleen al zijn er 41 aanvragen binnengekomen. Terwijl de donaties waar we van afhankelijk zijn óók onder druk komen te staan.”

Ook het soort aanvraag is anders geworden. „We zien dat de dieren nu al in een meer kritieke fase zitten. De baasjes hebben te lang gewacht met actie ondernemen.”

Eerlijk zijn

In 2008, tijdens de financiële crisis, liet onderzoek hetzelfde beeld zien. De faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht hield een enquête onder 541 mensen met een bijstandsuitkering. Bijna 60 procent van hen gaf aan wel eens níét naar de dierenarts te zijn gegaan als dat nodig was – vanwege een tekort aan financiële middelen. Ook gaf 38 procent aan wel eens van behandeling af te zien vanwege geldgebrek.

Josefien Wallet, medewerker van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) herkent het, en het baart haar zorgen. „Het dierenwelzijn kan hierdoor natuurlijk in de verdrukking komen”, zegt ze. „Vaak constateren mensen al wel dat hun dier slecht drinkt of eet, maar ze gaan niet naar de dierenarts uit angst voor de kosten. Ze hopen dat ze het even aan kunnen kijken en dat het dan vanzelf weer beter gaat.”

Er wordt ander voer in huis gehaald, zodat het dier dan hopelijk wél wil eten – wat vervolgens niet blijkt te helpen. „Tegen de tijd dat ze zich melden bij de dierenarts gaat het slechter met het dier, en is het een spoedmelding geworden. Dan is het niet meer opgelost met een pilletje, maar is er een infuus nodig, aanvullende onderzoeken en medicatie.” Uiteindelijk is het niet alleen een zware periode voor het dier geweest, de eigenaar is ook nog eens duurder uit.

Het is daarom belangrijk dat eigenaren, ook als ze zich generen omdat ze geen geld hebben, toch direct contact opnemen met de dierenarts als ze merken dat er iets met hun dier is. „Wees eerlijk over het feit dat je geen geld hebt. Meestal valt er wat te bespreken over een afbetalingsregeling”, zegt Wallet.

Daarbij kunnen dierenartsen ook meedenken over het type traject en behandeling. „Meestal heeft een arts als een dier binnenkomt al snel een vermoeden wat het dier mankeert, maar moeten er voor een complete diagnose diverse onderzoeken worden verricht.” Er zou afgesproken kunnen worden om die onderzoeken, waarvoor apart moet worden betaald, over te slaan en direct te behandelen op de meest aannemelijke aandoening. „Dan moeten natuurlijk eventuele risico’s meegewogen worden.”

Toen één van de twee herdershonden van Kathlijn van de Ven (47) door zijn poot ging, begon hij kreupel te lopen. „Het kon niet op een slechter moment komen. Mijn man en ik hebben eerder dit jaar het gas laten afsluiten en verwarmen met waxinelichtjes, omdat we het gewoonweg niet kunnen betalen.” Uiteindelijk, na wat rondvragen en prijzen vergelijken, vond ze een dierenarts die het voor 250 euro zou willen onderzoeken, op afbetaling. „Het is veel geld, maar dat moet dan maar, dacht ik.” Gelukkig liep haar hond de ochtend daarna opeens weer goed. „Maar ik heb het wel met mijn man gehad over of we ze überhaupt wel kunnen houden. Het zou een ramp zijn als we ze weg moeten doen, maar als we ze niet meer kunnen verzorgen, hebben we misschien geen keuze.”

Saskia Thijssen, woordvoerder van de Dierenbescherming, heeft asiels van de Dierenbescherming gevraagd of zij meer verzoeken krijgen van mensen die hun dier willen afstaan, en of zij het afgelopen halfjaar een toename zien in het aantal gedumpte dieren. „Met, om het maar even zo te noemen, achterstallig onderhoud aan het gebit, de vacht, een verwaarloosde oorontsteking, dat soort dingen.” Op beide vragen was het antwoord ‘nee’, zegt Thijssen. „Maar over een langere periode zien we wél dat geldgebrek zorgt voor afstand doen van dieren of achterstallige zorg. We maken ons zorgen over hoe zich dat nu gaat ontwikkelen. Het probleem zou best groot kunnen worden.”

Zij ziet voor ondersteuning onder andere een rol weggelegd voor gemeenten. Zo heeft Amsterdam de ADAM-regeling, waarbij inwoners met een stadspas eenmaal per jaar één dierenartsbezoek vergoed krijgen. Ook andere steden bieden door middel van stadspassen verschillende kortingen. „Die initiatieven dragen wij een warm hart toe”, zegt Thijssen. „We willen zoveel mogelijk voorkomen wordt dat dieren weg moeten bij hun baasje.”

Maatschappelijk belang

Toch is dat vaak wel de oplossing die minima te horen krijgen: dan doe je je dier toch gewoon weg? Maar zo simpel is het helemaal niet, zegt Van Doorne. „Dat dier is vaak het enige dat hun houvast geeft, dat de eenzaamheid tegengaat, dat liefde geeft zonder oordeel.” Regelmatig krijgt ze van mensen te horen dat als ze moeten leven zonder hun huisdier, het voor hen „niet meer hoeft”.

Dat sentiment snapt Nienke Endenburg, GZ-psychologe en expert op het gebied van mens-dierrelaties. „Het fijne aan huisdieren is dat ze oordeelvrij zijn, ze kijken niet anders naar je als je financieel klem zit. Een dier accepteert je altijd, houdt onvoorwaardelijk van je.”

Dat mensen die minder te besteden hebben, en daardoor veel in en rond huis zijn, extra veel aan hun dier hebben, staat voor haar buiten kijf. „Maar er is buiten het belang voor het baasje ook nog een maatschappelijk belang van huisdieren.” Ze zorgen voor mentale stabiliteit en een ritme in de dag, ook als iemand niet werkt of niet kan werken. „In het geval van honden zorgen ze er ook voor dat er contact met andere mensen blijft bestaan.” Een dier biedt, of het nu een hond of een kat of een konijn of een hamster is, ondersteuning.

„Ik zou in een gat vallen als ik mijn beesten niet meer had”, zegt Jacqueline van Beek. Ze is de dierenvoedselbank in Amersfoort dan ook meer dan dankbaar. „Ze bellen stad en land af op zoek naar de speciale voeding die Stef, de teckel van acht jaar, nodig heeft vanwege allergieën.” Daarnaast heeft hij medicatie nodig: voor 100 pillen betaalt ze 262,50 euro. „Hij heeft een pil per dag nodig.” Haar andere teckel, Nala van 11 jaar, krijgt medicatie voor haar epilepsie.

Het lukt haar net om het rond te breien. „Maar ik geef eerlijk toe dat als ze een operatie nodig zouden hebben, ik niet zou weten hoe ik dat moet betalen.” Als het moet zou ze dingen verkopen. „Ik heb net mijn auto te koop gezet, zodat ik weer eventjes ademruimte heb.” Het is altijd de verantwoordelijkheid van het baasje om voor het dier te zorgen, zegt ze, ook als ze meer zorg nodig hebben. „Het is het waard.” Vanwege de kosten durft ze de verwarming nauwelijks aan te zetten. Als ze ’s avonds in een koud huis onder een dekentje op de bank gaat liggen, komen Nala en Stef bij haar liggen. „Dan voel ik die warme lijfjes en dan weet ik: dit is rijkdom.”