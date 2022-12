‘De problemen op het spoor hebben vooral te maken met het management van NS’

Wim Beukenkamp, die de afgelopen vijftien jaar namens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de veiligheid van het spoor in Nederland bewaakte, maakt zich zorgen. Over de arrogantie van de Nederlandse Spoorwegen, over onveilige treinen, teruglopende technische kennis, politiek opportunisme en het uitgeholde toezicht in Nederland.

Een ILT-inspecteur moet dit soort systeemkritiek voor zich houden of in de vorm gieten van beleefde rapporten of formele aanwijzingen. Maar Beukenkamp kan vrijuit praten sinds zijn pensionering twee maanden terug, net nu NS in grote problemen zit door personeelstekorten, te korte treinen en uitval van materieel. Komende donderdag praat de Tweede Kamer voor de tweede keer in korte tijd over de spoorwegen. Ook recente berichten in NRC over spontaan sluitende deuren en te snel slijtende remmen van NS-treinstellen staan op de agenda.

De recente discussie over NS raakt aan een groter probleem, vindt Beukenkamp. De gepensioneerde ‘senior inspecteur rail’ zegt dat de relatie tussen spoorwegen, politiek en inspectie het afgelopen decennium „vertroebeld is geraakt”. Met als gevolg: een onveiliger spoor, onderling wantrouwen en overbodig overleg. „De problemen op het spoor gaan maar ten dele over techniek of veiligheid en vooral over het management van NS en deels ook ProRail, de beheerder van het spoorwegnet”, zegt hij.

Treinenman

Beukenkamp, een Delftse ingenieur en sinds zijn pensionering docent aan de TU Delft bij de opleiding tot inspecteur, is boven alles een treinenman. Zijn opa was machinist, zelf promoveerde hij in 2016 op risicomanagement van transportsystemen. En als voorzitter van Stichting De Nieuwe Blauwe Tram herbouwt hij in een loods in de Waarderpolder bij Haarlem met een ploeg vrijwilligers het „icoon van de Nederlandse wagonindustrie”: de Blauwe Tram. Die reed tot de jaren zestig tussen Haarlem en Scheveningen en van Amsterdam naar Zandvoort, Purmerend en Volendam.

Lees ook: Gebreken aan het treinonderhoud? Niemand bij NS wilde het horen

Zijn laatste klus als inspecteur was een onderzoek naar misstanden bij de materieelafdeling van NS. Aanleiding daarvoor was een klokkenluidersmelding van treintechnicus Luc de Rond over hardnekkige problemen met het onderhoud van treinstellen. NRC publiceerde in oktober het verhaal van De Rond. NS wil nu van de treintechnicus af vanwege ‘onvoldoende functioneren’, in februari dient zijn ontslagzaak.

CV Wim Beukenkamp (66) was de afgelopen vijftien jaar ‘senior inspecteur rail’ bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In oktober ging hij met pensioen. Hij geeft nog wel les aan inspecteurs in opleiding. De opa van Beukenkamp was machinist, zelf studeerde hij in Delft waar hij in 2016 ook promoveerde op het onderwerp ‘veiligheid van transportsystemen’.

Beukenkamp en zijn ILT-collega’s keken met een andere blik naar de melding van De Rond. Zij onderzochten niet de deuren of remmen zelf, maar het achterliggende NS-systeem van interne veiligheidsmeldingen. Dat is, concludeerde Beukenkamp, niet op orde, waardoor allerhande informatie – óók over falende rem- en deursystemen – jaren achtereen onzichtbaar bleef. Zonder de melding van De Rond was dit falen verborgen gebleven „voor de inspectie, maar voor een belangrijk deel ook voor de NS-top”. Dat is ernstig, zegt Beukenkamp. „Inspecteurs moeten varen op informatie die ze ontvangen van onder toezicht gestelde organisaties. Als deze informatie de inspectie niet bereikt, bestaat er in feite geen toezicht.”

Hij geeft een voorbeeld. „Ik heb vaak informeel contact met NS-personeel en hoorde dat er op 22 augustus 2021 een toerist beklemd was geraakt tussen de deur van een intercity. Die had vervolgens aan de buitenkant van de trein, op de treeplank, het traject Amsterdam Centraal – Amsterdam Sloterdijk afgelegd. Pas nadat ik aan de bel had getrokken, kwam er twee dagen later een incomplete melding binnen bij de inspectie. Geen woord daarin over het gevaar voor de passagier.”

Wat NS wel aan de inspectie rapporteerde, was dat de conducteur bij vertrek de deuren niet goed had gecontroleerd. Het onderliggende technische probleem van de slecht functionerende ‘inklembeveiliging’ van de deuren bleef onvermeld. Beukenkamp: „De inspectie wist niet van de aard, omvang en complexiteit van het deurenprobleem. Dat hebben we in de melding van Luc de Rond moeten lezen.”

Zijn conclusies gaan echter over veel meer dan één klokkenluider of één technische kwestie. Volgens Beukenkamp is er een structureel probleem en heeft NS jarenlang te weinig veiligheidsmeldingen gedeeld met de toezichthouder. Daardoor bleven potentiële veiligheidsproblemen onzichtbaar. „Het oordeel van de inspectie is een gele kaart die sterk neigt naar een rode kaart. NS moet de problemen veel beter registreren en intern beoordelen. De inspectie gaat de komende jaren nauwgezet controleren of dat ook echt gebeurt.”

Bagatelliseren

Op 19 oktober, vlak na zijn pensionering, keek Beukenkamp naar een ingelaste hoorzitting in de Tweede Kamer over de spoorwegen. Daar hoorde hij commercieel directeur bij NS Tjalling Smit de problemen op de onderhoudsafdeling en de constateringen van de inspectie bagatelliseren. Volgens Smit waren er geen veiligheidsproblemen en hadden reizigers nog nooit last gehad van de deur- en remproblematiek. „Ik heb me daarover verbaasd”, zegt Beukenkamp. „Er is echt iets aan de hand, maar NS stapte daar in de Kamer zo overheen.”

Foto Simon Lenskens

Smit kon dat zeggen omdat de inspectie haar strenge oordeel over het veiligheidssysteem ter bescherming van de klokkenluider in een vertrouwelijke brief had vervat en niet in een openbaar rapport. De bevindingen van de inspectie lekten uiteindelijk uit via NRC. Beukenkamp: „Dit was mijn eerste klokkenluidersonderzoek. Dat was ingewikkeld, onder meer omdat De Rond wilde dat de inspectie zaken zou doorlichten waar wij niet over gaan, zoals geldverspilling en de manier waarop NS onderhoud pleegt. Maar de inspectie komt pas in beeld als er veiligheidskwesties spelen.”

Beukenkamp heeft wel ideeën over de bedrijfsvoering op het spoor. „NS was voor de verzelfstandiging midden jaren negentig een van de beste spoorwegen ter wereld en is dat niet meer. Het zou weer een nationale trots moeten worden, maar er zitten allerlei problemen in de weg. Allereerst de personeelstekorten natuurlijk, maar ook de manier waarop het bedrijf wordt geleid. Neem de computerstoring dit voorjaar, waarna de hele dienstregeling werd stilgelegd. De treinen stonden klaar, met personeel erin – en toch gingen ze niet rijden. Ze hadden prima op en neer kunnen pendelen tussen de grote stations. Het personeel wilde dat, maar dat mocht niet van hogerhand – het management was het overzicht totaal kwijt.”

Het management van NS zit vast in wat ik ‘spreadsheet-management’ noem

Het tekent volgens de oud-inspecteur de afstand tussen werkvloer en top. „NS en ProRail waren de voornaamste overheidsbedrijven die ik onder mij had. Veel informatie kreeg ik ingefluisterd van werknemers. Dat is een gekke situatie: dat het personeel met het management communiceert via de inspectie. Bij ProRail lukte het me om verbeteringen voor elkaar te krijgen zonder formele maatregelen. Een voorbeeld zijn de verbeterde stootjukken, waardoor er geen treinen meer doorschieten op stations. Bij NS was het veel lastiger. De mensen op de werkvloer zijn van goeie wil, maar het management zit vast in wat ik ‘spreadsheet-management’ noem: het idee dat NS een bedrijf is dat op korte termijn winst moet laten zien.”

Wat meespeelt, is dat de inspectie met circa twintig inspecteurs de veiligheid bij het complete spoorsysteem, waaronder ProRail met achtduizend kilometer spoor en NS, met meer dan 20.000 werknemers en een omzet van 6,5 miljard euro, moet controleren. „Ook de ILT is versnipperd en heeft te weinig gekwalificeerde inspecteurs en te weinig ingenieurs met praktijkervaring. Morgen kunnen er tien extra man aan de slag, alleen al op het hoofdspoornet. Laat staan de kleinere lijntjes en de museale spoorwegen, waar ILT ook toezicht op houdt. Voordat ik met pensioen ging, hebben we intern alle prioriteiten op een rij gezet. Als we alleen het allerbelangrijkste wilden controleren, dan kwamen we nog aan de helft niet toe.”

Dit probleem speelt volgens Beukenkamp ook bij alle andere inspectiediensten. „Het toezicht is de afgelopen jaren stap voor stap uitgehold. De mantra van de rechts georiënteerde kabinetten is al die tijd geweest: minder overheid. Daar hoorde minder toezicht bij. Het economisch belang is stelselmatig boven dat van de veiligheid en het milieu geplaatst.”

Lees ook dit interview met oud-inspecteur ruimtelijke ordening John Hensen

De sancties die de inspectie kan opleggen, zijn onderdeel van het probleem. De ultieme straf is een bestuurlijke boete, maar dat slaat bij het controleren van overheidsbedrijven „helemaal nergens op”, zegt Beukenkamp. „Het is vestzak-broekzak. NS draagt zijn winst af aan de staat. Een boete gaat van de winst af, maar die betalen ze aan dezelfde staat. Dat maakt dus geen indruk. Ik vind dat we bij een ernstige overtreding een keer strafrechtelijke stappen moeten zetten. Dat gebeurt bij banken, bij milieudelicten, maar wij hebben strafvervolging nooit durven inzetten in de transportsector.”

Idealiter, zegt Beukenkamp, komt er een soort ministerie van Toezicht waar alle inspecties samenwerken, op afstand van de departementen en organisaties die zij controleren. Maar de praktijk is vele malen weerbarstiger, met een kabinet dat niet dol is op toezicht en een politieke situatie waarin de waan van de dag heerst. Voorlopig is de realiteit dat de Nederlandse Arbeidsinspectie, voorheen Inspectie SZW, bedrijven „maar één keer in de tachtig jaar controleert”. En dat Schiphol „de gezondheid van de beladers al jaren veronachtzaamt. Ze staan midden in de uitlaatgassen van de vliegtuigen, we kennen de gezondheidsrisico’s, maar toch komt de inspectie er niet aan toe. Waarom accepteren we dat, nota bene van een semi-staatsbedrijf?”

Ik vind dat we bij een ernstige overtreding een keer strafrechtelijke stappen moeten zetten

Ook bij de ILT heeft het gebrek aan mankracht reële consequenties, waarschuwt Beukenkamp. „Wij moeten ook de zogeheten ‘bruine vloot’ van historische schepen controleren. De ILT weet dat er boten rondvaren zonder de juiste papieren. De gevaren zijn bekend, maar toch was er van de zomer opnieuw een dodelijk ongeval op een historisch zeilschip bij Harlingen, waarvan de giek afbrak. Iedereen werkt zich een slag in de rondte, maar er is een limiet aan wat je als inspectie kunt doen.”

Spoorwegovergangen

Ook met voldoende bemande inspecties blijven er nieuwe veiligheidsrisico’s de kop opsteken, benadrukt Beukenkamp. „Nederland heeft voor een klein land veel spoor, veel wegen en dus veel spoorwegovergangen. Je weet dus dat er af en toe een botsing zal zijn met een trein. Je kunt proberen dat risico uit te sluiten, maar dat is waanzinnig duur en ingewikkeld. Het is veel verstandiger om de consequenties goed in te schatten en te beheersen, om escalatie te voorkomen.”

Om die reden stelde Nederland in het verleden zware eisen aan de botssterkte van treinen. Beukenkamp: „Dat betekende in praktijk zware botsneuzen op de treinen, met veel staal erin. Het werkte: ik heb als inspecteur allerlei incidenten onderzocht, ook hele grote zoals een frontale botsing tussen twee treinen in Amsterdam in 2012. Daarbij vielen meer dan honderd gewonden, maar de machinist bleef in leven.”

De afgelopen jaren overleden er echter twee machinisten door botsingen op overgangen, in 2016 met een hoogwerker, in 2020 met een tractor. Dat hangt samen, zegt Beukenkamp, met de Europese harmonisatie. „Onder druk van Europa zijn de veiligheidseisen verlaagd. In landen met minder gevaarlijke overgangen en met bergen zien ze liever lichtere locomotieven, dat scheelt elektriciteit. Begrijpelijk, maar ondertussen zijn er wel twee Nederlandse machinisten overleden. Het toezicht is nooit af, daar moeten we zuinig op zijn. Het gaat niet vanzelf goed, ook niet met de veiligheid.”

Reageren? Onderzoek@nrc.nl