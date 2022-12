De rug is over het algemeen een zeer handig lichaamsdeel want je kunt er dingen op sjouwen, behasluitingen op vastmaken en het is ook nog eens een handige kapstok voor diverse weefsels. Zonder hem zouden onze geslachtsorganen bovendien meteen onder de sleutelbeenderen beginnen, wat gênant zou zijn, dus wat een uitvinding, vier sterren, minstens.

Los daarvan is de rug voor de meesten een bron van misère. Een explosief van spieren, wervels en zenuwbanen die door een slechte nacht, een verkeerde beweging of, vanaf je veertigste, een te harde nies af kan gaan waarna je meteen door mag naar de pijnpoli.

Afgelopen week verrekte ik op het Javaanse platteland de mijne. Woensdag vertrok mijn terugvlucht en ik zag enorm op tegen de zeventien uur die me te wachten stond. Slapen zou niet gaan, als je indommelt in zo’n bonsaizetel ontwaak je sowieso al met een dwarslaesie, en driekwart etmaal lang het gangpad op en neer lopen durfde ik ook niet, bang als ik was dat het cabinepersoneel me op een zeker punt zo zat zou zijn dat ze me bij de ruimbagage zouden opbergen.

Tijdens het opstijgen zat ik nerveus te draaien op mijn stoel. Mijn buurman, een Indonesiër van een jaar of zestig, vroeg of het wel ging. Ik vertelde over mijn angst dat ik Schiphol alleen nog per brancard kon verlaten. Tot mijn opluchting bleek de man niet alleen arts, maar ook nog een van de optimistischer soort (wat niet vanzelfsprekend is) en begon hij me gerust te stellen. Geen zorgen, gewoon om het kwartier even bewegen en stretchen, wekkertje zetten zodat ik ruim op tijd de volgende pijnstiller innam. Als ik tussendoor ook nog goed zat met de benen in een hoek van negentig graden en de voeten plat op de grond nou, dan kwam alles dik in orde.

‘Bijna iedereen”, zei hij, „krijgt er vroeg of laat wel mee te maken. Soms door stress of gebrek aan beweging, soms door slijtage, maar vooral omdat we meer van de rug vragen dan hij kan geven. Onze wervelkolom is nou eenmaal bedoeld voor een wezen dat zich op vier poten voortbeweegt. We zijn er simpelweg niet voor gemaakt om op twee benen te lopen.”

„Maar wandelen is zo heerlijk”, sputterde ik. „En het is zo praktisch dat je je handen dan vrij hebt om te appen, een boek te lezen of je val te breken.”

„Dat is dan de prijs die we voor pijn betalen”, zei hij glimlachend.

Het bordje ‘stoelriemen vast’ ging uit. Buiten twinkelde het heelal, terwijl onze krakkemikkige lijven de volgende tijdzone in werden gevlogen.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.