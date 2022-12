Bureau Clara Wichmann eist miljoenen schadevergoeding voor gebrekkige borstimplantaten

70.000 tot 130.000 euro schadevergoeding: dat eist stichting Bureau Clara Wichmann van borstimplantatenproducent Allergan per patiënt die kanker heeft ontwikkeld door zijn gebrekkig gebleken implantaten. De implantaten verhogen de kans op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, BIA-ALCL.

Bureau Clara Wichmann stelde Allergan vorig jaar aansprakelijk voor de gevaarlijke Biocell-implantaten en de gezondheidsrisico’s die vrouwen hierdoor lopen. Allergan wees de aansprakelijkheid af. Daarom volgt nu de dagvaarding.

De meeste gevallen van BIA-ALCL komen voor bij patiënten met Biocell-implantaten van Allergan. In Nederland hebben minstens negentig vrouwen deze vorm van kanker; twee derde van hen heeft of had de implantaten van Allergan. Naar schatting hebben in totaal zo’n zestigduizend Nederlandse vrouwen de Biocell-implantaten van Allergan.

De Biocell-implantaten hebben een getextureerde buitenkant; in het lichaamsvocht en het kapsel rondom de prothese kan de zeldzame lymfeklierkanker zich nestelen en ontwikkelen. Volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA is het risico op BIA-ALCL met dit type implantaten zes keer groter dan met vergelijkbare implantaten. Allergan werd in 2020 gekocht door farmareus AbbVie, voor 55 miljard euro.

Veel vrouwen meldden ook andere klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid en spierpijn. Deze worden in verband gebracht met borstimplantaten, maar er is geen wetenschappelijke consensus of implantaten de klachten veroorzaken. In 2018, toen de gezondheidsrisico’s duidelijk werden, haalde de producent de Biocell-implantaten van de markt.

Collectieve actie

Bureau Clara Wichmann verstuurt de dagvaarding namens alle zestigduizend Nederlanders met Biocell-implantaten. Directeur Anniek de Ruijter: „In je eentje maak je weinig kans tegen zo’n miljardenbedrijf. Met z’n allen staan we sterk.”

De stichting maakt gebruik van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (Wamca), die in 2020 in werking trad. De wet maakt collectieve actiezaken mogelijk, waarbij namens een grote groep mensen een schadevergoeding wordt gevorderd. Ook in de Verenigde Staten en in Zuid-Korea lopen massaschadezaken tegen Allergan. In Spanje en Brazilië zijn al individuele schadevergoedingen toegewezen.

Het is de eerste keer in Nederland dat de wet wordt ingezet bij grootschalig letsel, zegt de advocaat van Bureau Clara Wichmann, Jantina Hiemstra. „Eerdere collectieve acties gingen hoofdzakelijk over materiële schade. Dit gaat om schade aan de gezondheid en de angst daarvoor.”

De primeur maakt de zaak extra belangwekkend, volgens Hiemstra. „Het gaat niet om één type auto waarvan de software niet goed werkt, bijvoorbeeld, maar om verschillende lichamen en verschillende ervaringen.” Om oog te houden voor de „verschillende individuele belangen” heeft de stichting in de dagvaarding subgroepen gecreëerd, waarvoor aparte eisen gelden. Voor vrouwen die kanker hebben gekregen vraagt de stichting 70.000 tot 130.000 euro (afhankelijk van het stadium van de ziekte en de daaraan gerelateerde overlevingskans), voor vrouwen met andere gezondheidsklachten 20.000 euro en voor vrouwen die de implantaten willen laten verwijderen 7.000 euro per implantaat.

Het laten verwijderen van de implantaten kost 3.000 tot 4.000 euro. Bureau Clara Wichmann wil dat vrouwen de mogelijkheid krijgen tot borstreconstructie én een vergoeding ontvangen voor emotionele schade. „Je borsten zien er na verwijdering niet hetzelfde uit als voor de plaatsing”, zegt directeur De Ruijter.

‘Waken voor onrust’

De zaak is niet alleen in het belang van de getroffen vrouwen, zegt De Ruijter, maar ook van maatschappelijk belang. „Vrouwen en alle stereotyperingen over hun lichamen worden gebruikt om geld te verdienen. Maar als een product uit die business schade aanricht, wil het bedrijf niet betalen.” Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat „er goed uitzien” als vrouw bevorderlijk is voor je carrière, zegt ze. „Omdat vrouwen nou eenmaal voor een groot deel op hun uiterlijk beoordeeld worden.” Dat vergroot de druk om te voldoen aan een schoonheidsideaal.

Hoewel de Biocell-implantaten zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, wil De Ruijter waken voor „onrust” bij vrouwen. „Het gaat om een gebrekkig product met een verhoogd risico op kanker. Maar we willen vrouwen niet nog angstiger maken: het is niet zo dat die dingen er morgen uit moeten. Paniek is niet nodig, en je in de schulden steken om zo’n ingreep te laten doen al helemaal niet. Het voelt natuurlijk ontzettend rot, maar er is tijd om te wachten op de uitspraak en dus op de schadevergoeding.”

Wanneer een zitting zal plaatsvinden, is nog niet bekend. AbbVie had maandagmiddag nog niet gereageerd op contactverzoeken van NRC.

Correctie (maandag 12 december 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat in België al individuele schadevergoeding is toegewezen. Dat klopt niet en is hierboven aangepast.