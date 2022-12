Verdachte Europarlementariër werd beroemd door tv, en nu zijn al haar tegoeden bevroren

De val van de Griekse Europarlementariër Eva Kaili is enorm. Als voormalig tv-presentator werd de sociaal-democraat gezien als een van de meest glamoureuze leden van het Europees Parlement. Als één van de veertien vicevoorzitters was ze ook een van de invloedrijkste. Maar vrijdag is ze door de Belgische politie opgepakt op verdenking van omkoping door Qatar. En maandag zijn al haar eigen tegoeden en die van haar naaste familieleden bevroren door de Griekse antiwitwasautoriteit.

Aanklagers onderzoeken of Kaili (44) de belangen van Qatar probeerde te behartigen nadat ze geld had aangenomen van de rijke Golfstaat. Daar was ze daags voor haar arrestatie nog op bezoek zonder het Europarlement ervan te verwittigen. De politie vond in haar appartement tassen vol contant geld. Vier anderen zijn eveneens opgepakt, onder wie haar Italiaanse echtgenoot Francesco Giorgi, de voormalig assistent van de Italiaanse oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, die ook is aangeklaagd.

Jongste parlementariër

De arrestatie van Kaili is als een bom ingeslagen in Griekenland. Als voormalige tv-presentator heeft ze de status van een beroemdheid. Ze studeerde architectuur voordat ze het weekendnieuws ging presenteren op de commerciële zender Mega TV. Op 26-jarige leeftijd ging ze de politiek in. In 2002 werd ze voor de sociaal-democratische partij Pasok verkozen in de gemeenteraad van haar geboortestad Thessaloniki. Vijf jaar later werd ze het jongste lid van het Griekse parlement.

In 2012 moest ze haar parlementszetel afstaan aan toenmalig Pasok-leider Evangelos Venizelos, die uit hetzelfde kiesdistrict van Thessaloniki kwam. Daarna besloot ze zich te richten op de Europese politiek. In 2014 werd ze verkozen in het Europees Parlement, waar ze zich aansloot bij de sociaal-democratische fractie.

Ze maakte naam op het gebied van digitale zaken en nieuwe technologie. In januari werd ze verkozen tot een van de veertien vicevoorzitters van het Europees Parlement. In die functie was ze verantwoordelijk voor de relaties met het Midden-Oosten.

Om die positie te verwerven, zocht ze de steun van de Griekse regeringspartij Nieuwe Democratie, die lid is van de conservatieve fractie in het Europees Parlement. Zo brak ze met de fractielijn door de conservatieve kandidaat te steunen als nieuwe secretaris van het parlement. Dit leidde intern tot veel kritiek van de sociaal-democratische fractie. En toen er spyware was gevonden op de mobiele telefoon van Europarlementariër en Pasok-leider Nikos Androulakis, bagatelliseerde ze dat.

Lof voor Qatar

Ook haar standpunt over Qatar leidde tot verwondering en kritiek. Toen het Europarlement vorige maand een resolutie aannam waarin Qatar en de FIFA werden opgeroepen om de families van werknemers die hebben geleden tijdens het bouwen van de stadions te compenseren, brak Kaili opnieuw met de fractielijn.

Lees ook Griekenland weigert openheid over afluisteren journalisten en politici

„Het WK bewijst hoe sportdiplomatie een historische transformatie van een land kan bewerkstelligen”, zei Kaili. Ze noemde Qatar „een voorloper op het gebied van arbeidsrechten”.

Hierdoor had Kaili een moeizame relatie met haar partijleider Androulakis, die na haar arrestatie meteen afstand van haar nam. „Ik tolereer geen mensen die de partij schaden”, zei hij. Ze werd met onmiddellijke ingang uit Pasok en uit de sociaaldemocratische fractie van het Europees Parlement gezet. Androulakis: „Nieuwe Democratie gebruikte haar als een paard van Troje, en nu doen ze alsof ze haar niet kennen”. Daar reageerde de partij fel op: ze beschuldigde de Pasok-leider van „politieke onbeschaamdheid”.

De regeringspartij Nieuwe Democratie grijpt ‘Qatargate’ aan om de aandacht af te leiden van het spywareschandaal waarin ze is verwikkeld. Dat schandaal heeft de politieke verhoudingen in Griekenland behoorlijk vergiftigd. De Griekse media komen elke week met nieuwe onthullingen over het bespioneren van politici, journalisten, ondernemers. En er zijn verkiezingen gepland voor volgend jaar. Ondanks het spywareschandaal zal Nieuwe Democratie volgens de peilingen de grootste partij blijven, met Pasok mogelijk als kingmaker bij de coalitievorming. Maar na Qatargate heeft Androulakis samenwerking met Nieuwe Democratie uitgesloten.