‘We hebben een spaarplan voor de baby’

„Ik heb heel lang werktuigbouwkunde gestudeerd, maar in de elf jaar dat ik bij de universiteit ingeschreven stond, heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan en ons tiny house gebouwd. En dat leverde geen studiepunten op. Uiteindelijk is mijn studie – door 0,3 punt te weinig voor het laatste tentamen – vlak voor mijn masterdiploma gestrand. Na even zoekende te zijn geweest, werd ik gebeld door iemand met een sociaal timmerbedrijf. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden daar weer aan werk geholpen.

„Begin dit jaar ben ik daar gaan kijken met het idee om mede-eigenaar te worden, dat was ook de vraag. Alleen het contact met de eigenaar liep niet helemaal lekker, dus daar instappen zag ik niet zitten.

„Nu wil ik met andere mensen een soortgelijk bedrijf starten. In principe is alles rond, we zoeken alleen nog een locatie waar we ons ding kunnen doen. Als die er is kunnen we van start.

„Tot die tijd werk ik ook als zzp-klusser en verricht ik timmerwerkzaamheden. Daarmee haal ik nu een klein inkomen binnen, mijn vrouw verdient op dit moment het meeste. Gezamenlijk hebben we per maand 3.500 euro netto te besteden en daar kunnen we goed van leven, dus dat blijft ons streefbedrag. In maart verwachten mijn vrouw en ik ons eerste kind, en dan wil ik vier dagen werken en mijn vrouw drie. We hebben uitgerekend dat zij dan 1.500 euro netto zal verdienen, dus dan betaal ik mezelf ongeveer 2.000 euro netto uit.”

„Mijn vrouw en ik hebben samen één privébankrekening waarvan we al onze vaste lasten betalen. Het maakt niet zoveel uit hoeveel de ander verdient, maar we blijven wel altijd in gesprek over ons uitgavenpatroon.

„Zo maken we soms een begroting als er grote uitgaven op de planning staan, zoals het krijgen van een baby. Voor alles wat er aangeschaft moest worden, hebben we een babyspaarplan gemaakt.

„De opklapcommode en de co-sleeper hebben we via Marktplaats aangeschaft. Babykleding hebben we voornamelijk tweedehands van vrienden en familie gekregen, maar de wollen rompers zijn nieuw en we moeten nog een box. Die wil ik eigenlijk zelf bouwen, want hij moet op maat gemaakt, zodat hij in ons huis past en we eronder babyspullen kunnen opslaan.

„We hebben bewust gekozen om samen een zelfvoorzienend tiny house te bouwen. De financiële onafhankelijkheid die dit met zich meebrengt vinden we fijn, maar was geen doel op zich. Onze woonlasten zijn gelukkig laag en ik heb een flinke buffer op kunnen bouwen.

„We proberen 10 procent van ons gezamenlijk inkomen aan goede doelen te doneren. We hebben onze talenten en ons geld van God gekregen, en dat willen we delen met anderen. We zijn namelijk best dankbaar dat we zo comfortabel kunnen leven.”