Verdachte bommenmaker aanslag Lockerbie aangehouden in VS

Een Libische man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de bomaanslag op een Pan Am-vliegtuig boven het Schotse Lockerbie in 1988, is in de handen van de Amerikaanse justitie. Dat schrijven internationale persbureaus zondag op basis van verklaringen van de Schotse en Amerikaanse autoriteiten. De Pan Am-vlucht was een passagiersvlucht – bij de aanslag kwamen alle 259 inzittenden om het leven.

Pan Am-vlucht nummer 103 vertrok op 21 december 1988 van Londen naar New York. Boven het Zuid-Schotse plaatsje Lockerbie brachten aanslagplegers een bom tot ontploffing. Naast de 259 inzittenden, kwamen ook elf mensen om die werden geraakt door brokstukken. De aanslag is nog altijd de dodelijkste ooit op Brits grondgebied.

Eerder werden al twee andere Libische verdachten berecht. De een werd schuldig bevonden en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, de ander werd vrijgesproken. Schotse autoriteiten hielden steeds vol dat er naast de veroordeelde man een tweede betrokkene was. In 2020 klaagden de Verenigde Staten officieel een nieuwe verdachte aan – de man die nu is vastgezet.

De Schotse autoriteiten hebben zondag gezegd in samenwerking met de Britse regering en Amerikaanse collega’s verder te zoeken naar eventuele andere betrokkenen. „We zitten dit onderzoek voorzetten, met als enig doel degenen die samen met deze verdachte gehandeld hebben voor het gerecht te brengen.”