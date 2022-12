Nederland werd vrijdag niet alleen uitgeschakeld door de Argentijnen, we werden ook nog enorm gepest en niet door een willekeurige Argentijn, maar door de koning van het schoolplein zelf: Lionel Messi. Zo zag het er tenminste uit aan de Nederlandse kant van de treurbuis.

In Zuid-Amerika voert Argentinië al decennialang onafgebroken de lijst aan van meest gehate landen van het continent. Argentijnen staan bekend als arrogant, luidruchtig en zelfingenomen, maar het gedrag van vrijdagavond leek zelfs voor Argentijnen buitensporig.

Op zoek naar een verklaring voor al dat gif op het veld, bezocht ik Argentijns internet, waar ik meteen in een compilatie belandde van uitspraken uit de Nederlandse pers, allemaal Spaans ondertiteld. Valentijn Driessen zei: „Argentinië speelt met tien, hè? … behalve drie of vier momentjes doet Messi niks … de bal is hun grootste vijand”. Johan Derksen stemde in: „Nederland is veel beter dan Argentinië, het is een armoedig elftalletje met een goede keeper.” Dat in Nederland werd beweerd dat Messi traag en oud zou zijn en amper meespeelde, werd in Argentinië breed uitgemeten. Dat Van Gaal Zuid-Amerikanen zou haten, kwam ook regelmatig voorbij.

Zaterdag legde de Argentijnse krant El Clarín uit waarom Messi Louis trakteerde op een ‘Topo Gigio’ – zo heet de pose met de handen aan de oorschelpen, genoemd naar een muis met forse oren uit kinderprogramma’s. In 2001 had Juan Román Riquelme de directie van Boca Juniors, waarmee hij overhoop lag, met een Topo Gigio vernederd. Riquelme werd aan FC Barcelona verkocht. Daar zou Van Gaal hem hebben verwelkomd met de woorden: „Je bent de beste speler van de wereld als je de bal hebt, maar als je die niet hebt, spelen we met een man minder.”

Wat Van Gaal onlangs over Messi zei, klonk als een echo van 2001. In het Nederlandse koor dat zong dat Messi zonder balbezit niks deed, was Louis de prima donna. Vergeleken bij de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni, die het een eer zei te vinden om het tegen Van Gaal te mogen opnemen, kwam onze bondscoach wat arrogant, vocaal en zelfingenomen over. Zelfs in Argentinië.

Tijdens de penalty’s hadden de Nederlanders kennelijk geschreeuwd naar de opponenten opdat die hun broodtrommel zouden laten vallen. Wout Weghorst had vanaf het begin al lopen pesten, dus toen „de negentien” na afloop een hand kwam geven, schold Messi hem uit. Wout was begonnen, zei Messi.

Wanneer je een onverklaarbare hekel aan iemand krijgt, kan dat komen doordat je eigenschappen die je van jezelf haat, in de ander terugziet. Leugenaars haten leugenaars, viespeuken haten viespeuken en zelfingenomen, luidruchtige, pestkoppen haten zelfingenomen, luidruchtige, pestkoppen. Als je alle ‘hij zei dit’ en ‘hij begon’ van de wereldberoemde, volwassen achtstefinalisten terzijde schuift, kan het geruzie tussen Argentijnen en Nederlanders worden verklaard doordat ze in de mindere eigenschappen op elkaar lijken. De Argentijnen van Europa werden uitgeschakeld door de Nederlanders van Zuid-Amerika.

Het meest gestoorde van de hele vertoning blijft toch dat de wereld meer aandacht heeft voor de ruzie op het schoolplein, dan voor de duizenden arbeiders die stierven bij het leggen van de tegels.

Carolina Trujillo is schrijfster.