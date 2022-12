Splashdown! De Orion is veilig terug, met ‘Snoopy’ en ‘Helga’

„Splashdown!” Zondag om 18:40:32 Nederlandse tijd plonsde NASA’s Orion-capsule na een geslaagde nieuwe terugkeerprocedure neer in de Stille Oceaan, voor de kust van het Mexicaanse schiereiland Baja California. „Het nieuwste hoofdstuk in NASA’s reis naar de maan komt tot een einde”, zei NASA-commentator Rob Navias plechtig. De landing besloot de eerste vlucht van NASA’s Artemis-maanprogramma, dat na een halve eeuw weer astronauten naar de maan moet brengen.

Bij de terugkeer in de dampkring, de reentry, kwam Orion na een reis van 2,2 miljoen kilometer langs de achterkant van de maan de atmosfeer binnen met een snelheid van rond de veertigduizend kilometer per uur. Dat is 32 maal de snelheid van het geluid, vergelijkbaar met eerdere bemande Apollo-missies. Maar aan boord bij deze testvlucht waren geen astronauten. Pas bij de volgende vlucht moet Orion astronauten richting de maan brengen.

Samen met de lancering is de terugkeer in de atmosfeer de gevaarlijkste fase van een bemenste ruimtevlucht. Het eerste doel van de vlucht was dan ook het testen van het nieuwe hitteschild, waarmee de capsule zijn snelheid moet zien kwijt te raken. Het is gemaakt van glasvezels en een epoxy-fenolhars, met een maximumdikte van zo’n 4 centimeter. Het hield de hitte van zo’n 2.800 graden Celsius buiten door deels zelf te verbranden. Door falen van het hitteschild verongelukte in 2003 het ruimteveer Columbia. Daarbij kwamen zeven astronauten om.

Als steentjes keilen op het water

Voor Orion was gekozen voor een skip reentry. Daarbij keilt de capsule een keer op de atmosfeer zoals een platte steen op het wateroppervlak. Na een duik van 120 naar 60 kilometer hoogte stuiterde Orion terug naar 90 kilometer, om daarna de vlakkere, definitieve afdaling in te zetten.

Op deze manier hoeven de astronauten straks minder zware g-krachten te doorstaan, tot maximaal 4 g, vier maal de zwaartekrachtsversnelling. „Ook kunnen we zo de landingsplaats preciezer bepalen”, zei Mike Sarafin, leider van de Artemis 1-missie, op een persconferentie.

Na het afremmen tot onder de geluidssnelheid klapten op zo’n zeven kilometer hoogte de parachutes uit: eerst hulpparachutes, daarna drie grote. De landingsplaats, aanvankelijk gepland voor de kust van San Diego in Californië, was wegens zware zeegang zo’n vijfhonderd kilometer naar het zuiden verplaatst. Daar werd Orion opgespoord en binnengehaald door het Amerikaans marineschip USS Portland.

Geen grote problemen

Ook de rest van de testvlucht was zonder al te veel problemen verlopen Een star tracker, een navigatiesysteem dat zich op de sterren oriënteert, haperde, een koelsysteem worstelde met gasbelletjes, en er waren technische problemen met de elektronica voor de stroomvoorziening. Geen grote problemen, zei missieleider Sarafin, omdat er altijd reservesystemen beschikbaar zijn. Ook herstartte een boordcomputer zichzelf na te zijn vastgelopen, vermoedelijk door inslag van een kosmisch deeltje.

Orion heeft de afgelopen weken een gestage stroom video’s en foto’s naar de aarde gestuurd, bijvoorbeeld van de achterkant van de maan en de landingsplaatsen van de eerdere Apollo-missies. Daaronder was ook Mare Tranquillitatis, de plaats waar Neil Armstrong en Buzz Aldrin in 1969 uitstapten. Ook nam Orion selfies: aan de uiteinden van de vier uitstekende zonnepanelen, geleverd door Airbus Defence and Space Netherlands in Leiden, waren camera’s gemonteerd.

Een foto waarop Orion, de maan en de ‘opkomende aarde’ te zien zijn, werd nadrukkelijk vergeleken met de iconische Earthrise-foto die Apollo 8-astronaut Bill Anders in 1968 schoot toen zijn Apollo-ruimteschip achter de maan vandaan kwam.

In totaal zond Orion 140 gigabyte aan vluchtgegevens en beelden naar de aarde. Die hoeveelheid legde fors beslag op het Deep Space Network, het netwerk van schotelantennes waarmee NASA naar al zijn diepere ruimtemissies luistert. Astronomen moesten daardoor tijdelijk genoegen nemen met een afgeknepen bandbreedte voor communicatie met de James Webb Space Telescope, NASA’s vorige grote PR-succes.

Moonikin

De Orion-capsule, gebouwd door de Amerikaanse defensie- en ruimtevaartbedrijf Lockheed Martin, biedt plaats aan vier tot zes astronauten. Naast de test-mannequin (genaamd moonikin) en een pluchen knuffel (Snoopy) waren er twee modeltorso’s aan boord: Helga en Zohar, gemodelleerd naar een vrouwenlichaam en voorzien van stralingsmeters. Zohar droeg een stralingswerend vest, Helga niet, om het effect van het vest te kunnen meten.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA bouwde de European Service Module (ESM), de cilindervormige ondersteuningsmodule onder de Orion-capsule. Die voorziet astronauten van water, warmte, een atmosfeer van zuurstof en stikstof, stroom, bijsturing en voortstuwing, inclusief de laatste boost van de raketmotor „Dat is de spannendste boost”, zei Philippe Berthe, ESA’s projectmanager voor ESM, daar eerder over, „omdat de aanvlieghoek heel nauw komt.” Veertig minuten voor de landing ontkoppelde Orion van ESM, waarna de laatste in de atmosfeer verbrandde.

Eerst nog een rondje om de maan

Met de succesvolle testvlucht lijkt de kritiek even verstomd over de nieuwe, dure en storingsgevoelige SLS-raket die Orion op 16 november heeft gelanceerd. De volgende SLS-vlucht, Artemis 2, zal zijn vroegst in 2024 zijn, met vier astronauten aan boord: drie Amerikanen en een Canadees. Zij zullen een rondje om de maan maken en er nog niet landen.

Pas bij Artemis 3, op zijn allervroegst in 2025, zullen er weer mensen op de maan rondlopen, voor de eerste keer ook een vrouw. De bedoeling van NASA, ESA en de Japanse en Canadese ruimtevaartagentschappen is om deze keer, een halve eeuw na het Apollo-tijdperk, een permanente aanwezigheid op de maan te vestigen.