Serviërs versperren hoofdwegen en clashen met politie in Noord-Kosovo

Voor de tweede dag op rij hebben Servische demonstranten in Noord-Kosovo zondag met zware voertuigen de toegang versperd op hoofdwegen richting Servië. Afgelopen nacht raakten demonstranten en de Kosovaarse politie ook in een vuurgevecht verwikkeld. Naar eigen zeggen werd de politie tot drie keer toe beschoten en vuurde ze „uit zelfverdediging” terug. Hierbij vielen geen slachtoffers, melden internationale persbureaus zondag.

De gespannen relatie tussen de Kosovaarse autoriteiten en de Servische minderheid in het land heeft de afgelopen weken een nieuwe focus gekregen – het noorden van Kosovo, een broeinest van Servisch nationalisme, als strijdtoneel. Serviërs reageren daar gewelddadig tegen handelingen van de autoriteiten in de Kosovaarse hoofdstad Pristina, die zij als anti-Servisch beschouwen.

Aanleiding voor de meest recente protesten is de arrestatie van een voormalig agent, afgelopen zaterdag. Hij was één van de Servische politiemannen in Kosovo die vorige maand ontslag nam als protest tegen de eerst ingevoerde – en vervolgens weer ingetrokken – verplichting om Kosovaarse kentekenplaten op de auto te hebben. Serviërs die de Kosovaarse onafhankelijkheid niet erkennen, beschouwden deze maatregel als een provocatie.

Conflict niet nieuw

Volgens EULEX, de EU-missie die in het noorden van Kosovo patrouilleert, hebben Servische demonstranten zaterdagnacht een verdovingsgranaat op een van de gepantserde voertuigen van de missie gegooid. Dat gaat gepaard met een harde knal en een felle lichtflits.

Buitenlandchef van de EU Josep Borrell heeft zondag op Twitter geschreven dat de EU de „criminele” geweldplegingen in Noord-Kosovo niet tolereert. „Kosovaarse Serviërs moeten de versperringen onmiddellijk weghalen.”

Conflicten tussen Kosovo en Servië zijn niet nieuw, maar vinden telkens een nieuwe katalysator. Hoewel Kosovo in 2008 de onafhankelijkheid van Servië uitriep, heeft de Servische regering dit nooit erkend. Belgrado moedigt Servische Kosovaren – zo’n 120.000 op 1,8 miljoen inwoners van Kosovo – aan om het gezag van Pristina te trotseren.