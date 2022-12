Hoofdkwartier van Russische paramilitaire Wagnergroep aangevallen

Het Oekraïense leger heeft zaterdag in de Oost-Oekraïense stad Kadiivka een hotel aangevallen waar de Russische paramilitaire Wagner-groep was gevestigd. Dat meldt de Oekraïense gouverneur van Loehansk Serhi Hajdaj zondag op Telegram, die zegt dat er „vele slachtoffers” zijn gevallen. Om hoeveel overledenen het gaat, is onbekend.

Op meerdere Telegram-accounts is een in puin veranderd hotel te zien, schrijft persbureau Reuters. Hajdaj verwacht dat de helft van van de overlevenden alsnog zal overlijden, door een tekort aan beschikbare medicatie. De uitspraken van Hajdaj zijn niet te verifiëren. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval.

Ook in andere delen van Oekraïne zijn dit weekend Russische doelwitten getroffen. Zaterdag vielen volgens zowel Russische als Oekraïense autoriteiten door Oekraïense aanvallen op de stad Melitopol in zeker twee doden en tien gewonden. De de Zuid-Oekraïense stad wordt sinds maart dit jaar door Rusland bezet.

De Wagner-groep is het in 2014 opgerichte privéleger van de Russische zakenman Jevgeni Prigozjin, dat in meerdere delen van Oekraïne vecht tegen dat land en nauwe banden heeft met het Kremlin. Het huurlingenbedrijf was onder meer betrokken bij de Russische inname van de Krim en de oostelijke Donbas, en dook na 2014 steeds vaker op in conflicthaarden wereldwijd. Exacte cijfers over de omvang van Wagner ontbreken, maar buitenlandse experts schatten het aantal huurlingen op ruim tienduizend, waarvan er momenteel zo’n drieduizend in Oekraïne vechten. De Verenigde Staten overwegen de groep als terroristische organisatie te bestempelen.

