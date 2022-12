Mediamagnaat en activist Jimmy Lai veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf

Een rechtbank in Hongkong heeft mediamagnaat en activist Jimmy Lai zaterdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en negen maanden voor fraude. Dat melden internationale persbureaus. De oprichter van de inmiddels opgeheven pro-democratische krant Apple Daily is een bekend criticus van de Chinese overheid en haar invloed op Hongkong.

De 75-jarige Lai heeft delen van zijn redactiepand onder illegale voorwaarden beschikbaar gesteld aan andere bedrijven, vindt de rechter. Naast de gevangenisstraf krijgt hij ook een boete van twee miljoen Hongkongse dollar (zo’n 243.000 euro). In 2020 werd Lai al veroordeeld tot twintig maanden celstraf, voor zijn aanwezigheid bij een vanwege de coronapandemie verboden Tiananmen-herdenking.

In de komende week wordt naar verwachting een andere zaak tegen Lai hervat; hij wordt verdacht van samenspanning met buitenlandse mogendheden, op basis van een omstreden nationale veiligheidswet die Hongkong twee jaar geleden aannam. Onder die wet, die opstandigheid in de voormalige Britse kolonie streng bestraft, hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

In de zomer van 2020 werd de redactie van Apple Daily binnengevallen door de politie. Meerdere medewerkers werden gearresteerd, onder wie Lai zelf. Later legde Hongkong beslag op de bankrekeningen van het medium, waardoor salarissen niet meer konden worden betaald. In juni 2021 stopte de krant, een van de laatste vrije media in Hongkong, te bestaan.