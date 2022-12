Komedie Triangle of Sadness wint Europese filmprijs, Nederlandse Knor grijpt naast

De zwarte komedie Triangle of Sadness, gemaakt door de Zweedse regisseur Ruben Östlund, heeft zaterdag de European Film Award voor de beste Europese film gewonnen. Ook de prijzen voor het beste scenario, de beste regie en de beste acteur gingen naar de film. De Nederlandse animatiefilm Knor verzilverde de nominatie in de categorie beste lange animatiefilm niet.

Triangle of Sadness is een hilarische, los gefilmde zwarte komedie over rijkdom en klasse, die eerder al een Gouden Palm won in Cannes, de tweede voor regisseur Östlund. Een influencer en een mannelijk model mogen mee op een wufte elite-cruise met een dronken marxist als kapitein. Aangespoeld op een onbewoond eiland kantelt de sociale hiërarchie.

Lees ook: De holle lach in hedendaagse klassesatire

De European Film Awards zijn de belangrijkste Europese filmprijzen en werden zaterdag voor de 35e maal uitgereikt, in de IJslandse hoofdstad Reykjavik. De Spaanse film El Buen Patrón, met Javier Bardem in de hoofdrol, won de prijs voor beste Europese komedie. Vicky Krieps kreeg een award voor de vertolking van keizerin Elisabeth, Sissi, van Oostenrijk.

Oscarinzending

In Knor, de Nederlandse nominatie in de categorie beste lange animatiefilm, krijgt het meisje Babs een varkentje cadeau van haar grootvader voor haar negende verjaardag. Haar ouders zijn onaangenaam verrast door de nieuwe huisgenoot, maar zeggen dat de big mag blijven als hij een puppycursus volgt. Opa blijkt echter voedselgerelateerde plannen te hebben met Knor, met wie Babs juist een steeds hechtere band ontwikkelt.

Lees ook de recensie van ‘Knor’: Prachtige Nederlandse animatie met een Roald Dahl-vibe (●●●●●)

Hoewel Knor bij de European Film Awards niet in de prijzen viel, kreeg de film in Nederland afgelopen oktober al vijf Gouden Kalveren. De film is de Nederlandse Oscarinzending in de categorie beste lange animatie.