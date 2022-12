Er is weer een man in een pak die vindt dat wij meer moeten werken. Het maakt niet uit wie het is, eigenlijk. Het refrein is altijd hetzelfde: ‘Nederlandse vrouwen werken te weinig, te vaak parttime. Dat is niet goed voor henzelf, voor hun emancipatie. Personeelstekorten in vitale markten maken hun volledige arbeidsparticipatie nu nodig.’ Soms zijn het economen, vaak columnisten, nu een politicus. Er is ook een nieuw politiek voorstel: een voltijdsbonus. Het kabinet wil extra geld geven aan mensen die nu parttime werken en ervoor kiezen fulltime te gaan werken. Het heeft alle schijn van redelijkheid. Het is goed voor ons. Het is goed voor de zorg, voor het onderwijs. Waarom zouden we dat niet willen?

Marguerite van den Berg is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Ze publiceerde in 2021 Werk is geen oplossing.

Omdat we moe zijn, en geen tijd hebben. We zijn de laatste decennia steeds meer gaan werken. Gemiddeld hebben we minder vrije tijd tot onze beschikking omdat meer van onze tijd voor het werk is. Met name de participatie van vrouwen in betaalde arbeid nam fors toe. Maar als we beter kijken, en ons niet alleen laten leiden door de statistieken, zien we dat de uren onbetaalde arbeid die mensen verrichten voor hun baas pas echt zijn toegenomen. Veel mensen werken over of moeten veel ‘on call’ zijn. Steeds meer mensen werken ’s nachts. Veel mensen verwachten niet eens meer een vast contract.

Werk vraagt steeds meer: meer bereikbaarheid, meer tijd, meer ruimte, meer flexibiliteit. Er zijn steeds meer werkende armen. En dat was al zo voordat de inflatie toesloeg en de energieprijzen zo stegen. Alleen tweeverdieners kunnen nog in de stad wonen en velen hebben hoofdpijn van de eindeloze ‘online calls’. We werken dus al veel te veel. En vrouwen wel helemaal, want die nemen nog steeds het leeuwendeel van de zorgtaken op zich en dat is ook werk. Niet voor niets schreef Anja Meulenbelt: alle moeders werken al.

Gebrek aan verbeelding

Het is volstrekt onduidelijk waar de pleidooien voor ‘meer werken’ zullen eindigen. Wanneer is het eigenlijk een keer genoeg? Als we ál onze zorgtaken aan minder betaalde krachten hebben uitbesteed? Als we helemaal geen tijd voor onze naasten meer hebben? Geen tijd voor een luisterend oor, voor het bereiden van maaltijden, voor samenzijn. Voor leven, dus? We eten de basis van ons samenleven zo op voor de groei.

Maar eigenlijk is het voornaamste bezwaar het gebrek aan verbeelding. De ergerlijke herhaling. Het voorspelbare zoeken naar een oplossing waar al zo vaak is gezocht. Meer werken is geen oplossing. Werk brengt geen emancipatie. Integendeel. Meer werken dient een economie waarin we uitgebuit worden en die de aarde uitbuit. We moeten minder werken en een andere wereld verbeelden, en wel nu – het is van levensbelang. Vrijheid zoeken we samen, niet bij een baas.

Een voltijdsbonus doet dus precies het tegenovergestelde van wat nu nodig is. Het is bovendien een beloning van mensen die voltijds kúnnen werken. Omdat ze in een sector werken waar dat mogelijk is, omdat ze geen zorg voor kinderen of anderen hoeven te dragen, omdat ze een lichaam hebben dat het voltijds volhoudt. Mensen die lijken op de mannen in pakken die ons vertellen dat het nooit genoeg is, dus.

Lees ook deze column: Is een meerurenbonus niet effectiever?

Efficiëntie-ruïnering in zorg en onderwijs

Docenten die parttime werken omdat ze zo een burn-out op afstand houden, zorgverleners die vanwege steeds wisselende diensttijden of ploegendiensten nooit aan een fulltime werkrooster komen en mensen die moeten zorgen, voor zichzelf of voor anderen, zullen niet plots fulltime gaan werken omdat er een voltijdsbonus is. Die laatste categorie mensen zijn gemiddeld vaker vrouwen. Er ligt nu dus een voorstel om ons te belonen voor optimale beschikbaarstelling voor werk en markt. En een voorstel dat de facto vrouwen zal benadelen, zo oordeelde ook het College voor de Rechten van de Mens.

Laten we helder zijn: dat de zorg en het onderwijs het nu moeilijk hebben, komt niet door vrouwen die ‘te weinig’ werken. Deze sectoren zijn stelselmatig onderwerp van efficiëntie-ruïnering. De reden dat er zorg wordt verleend aan ouderen en zieken en dat er onderwijs wordt gegeven aan kinderen, is dat er heel veel mensen zijn, vaak vrouwen, die dat werk met liefde doen. Het onbetaalde overwerk van leraren, verpleegkundigen en andere werkenden houdt deze sectoren gaande. Op het hoogtepunt van de coronacrisis waren het vaak deze werkenden die door moesten werken zonder adequate bescherming. Ze werden ziek, soms langdurig. Werk domineert ons leven te veel, niet te weinig. En we laten ons niet in de schoenen schuiven dat het onze schuld is dat het onderwijs en de zorg onder druk staat. De volgende keer dat er iemand in een pak komt zeggen dat we meer moeten werken zeggen we: jij eerst.