Op 26 november blokkeerden honderden klimaatactivisten van Extinction Rebellion het verkeer op de A12 met de eis dat het kabinet moet stoppen met zijn jaarlijkse 17,5 miljard euro subsidie aan de fossiele industrie.

Hannah Prins volgt de master Strafrecht en Internationaal Recht en is klimaatactivist. Sieger Sloot is acteur/schrijver en klimaatactivist.

De dag erna kopte het AD: Politiebond bezorgd om ‘hete winter’ met veel klimaatacties. Nog los van het feit dat we nog veel hetere winters tegemoet gaan als onze overheid niet snel met toereikend klimaatbeleid komt, baart deze uitspraak van de Politiebond tot zorgen. Ook de mededeling van de Politiebond dat ze met de minister van Justitie in gesprek wil over de manier van reageren op protesten, valt te lezen als een verkapte aanbeveling om het demonstratierecht in te perken.

In de Tweede Kamer wordt al langer geprobeerd – onder aanvoering van de VVD – om het demonstratierecht fors te beperken. Vorige week nog werd een motie aangenomen met als specifiek doel om elke demonstratie die niet van tevoren is aangemeld te kunnen verbieden. En ook door de rechtsprekende macht werd een signaal afgegeven dat klimaatactivisme streng bestraft moet worden: de politierechter in Den Haag besliste onlangs dat geweldloze demonstranten van Just Stop Oil twee maanden de gevangenis in moeten. De rechtbank legde een ongekend hoge straf op, omdat ze „het van belang vond om een waarschuwing af te geven aan iedereen die op deze manier uiting wilde geven van zorg over de klimaatcrisis”. Dat daarmee munitie werd gegeven aan de wetgever om klimaatactivisten onredelijk hard aan te pakken, maakte deze rechter niet uit.

Voor alle helderheid: het demonstratierecht is een van onze grondrechten. Burgers hebben het recht om te demonstreren, op een relevante tijd en plaats. Dus ook (snel)wegblokkades kunnen onder het demonstratierecht vallen – hoe irritant ze ook zijn – en behoren dan niet na 22 minuten al te worden beëindigd door de politie, zoals op 26 november. Volgens de Europese regelgeving dient ons demonstratierecht zeer ruim opgevat te worden.

‘Chilling effect’

In het Verenigd Koninkrijk is goed te zien hoe beperkingen van dit demonstratierecht uitpakken. De afgelopen maanden hebben de Conservatieven bewerkstelligd dat het vanzelfsprekende recht om te demonstreren extreem kan worden ingeperkt door de draconische Public Order Bill. De gevolgen hiervan zijn groot: de Britse politie mag burgers aanhouden en fouilleren zonder dat er sprake is van verdenking van een misdrijf. Als je in het Verenigd Koninkrijk meedoet aan een vreedzame demonstratie kun je dus al gecontroleerd worden door de politie. Daarnaast mogen ze je online volgen en monitoren, als je online je politieke mening geeft of simpelweg een actie zegt te steunen. Ook zijn de strafmaten flink omhoog gegaan: tijdens protesten van Just Stop Oil werden in Londen honderden mensen opgepakt, ook al was hun actie geweldloos en slechts licht verstorend. Nog steeds zitten tientallen mensen vast en zijn er forse veroordelingen van maandenlange celstraffen.

Voor wie mocht denken dat dit bij ons niet zo snel zal gebeuren: ook in Nederland probeert de politie burgers te ontmoedigen om te demonstreren. Dit heet het zogenaamde chilling effect – door burgers online te volgen, door te infiltreren bij burgerbewegingen en door mensen thuis op te zoeken voorafgaand aan een demonstratie hoopt de politie een afschrikwekkend effect te veroorzaken.

Dat burgers op straat kunnen demonstreren als ze het ergens niet mee eens zijn, is echter een fundamenteel onderdeel van een functionerende democratie. Dat recht moeten we koesteren. Niet alleen omdat hiermee geuite zorgen gedeeld kunnen worden, maar ook omdat vooruitgang niet vanzelf gaat. Het kiesrecht voor vrouwen, de achturige werkdag en het recht op een vrij weekend, maar ook iets algemeens als fietspaden; het zijn allemaal verworvenheden die we nu vanzelfsprekend vinden en die vaak enkel en alleen door (geweldloze) demonstraties tot stand zijn gekomen.

Laatste redmiddel

Voorstanders van het inperken van het demonstratierecht zouden kunnen zeggen dat de wetgever bang is voor radicalisering van burgers. Maar dat zegt vooral iets over onze overheid. Want wie bepaalt wat radicaal is? Klimaatactivisten zijn bijvoorbeeld van mening dat de overheid is geradicaliseerd – met haar structurele subsidies voor de fossiele industrie, terwijl deze wereldwijd door wetenschappers en economen worden gehekeld als contraproductief voor de energietransitie. Demonstreren en burgerlijke ongehoorzaamheid zijn hun laatste redmiddel om de overheid te dwingen de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te beperken.

Het is daarom van het grootste belang dat het demonstratierecht in Nederland niet verder ingeperkt wordt. Niet alleen vanuit burgerlijk en democratisch perspectief, maar ook vanuit planetair, ja zelfs existentieel oogpunt. Een overheid die het tegengeluid van haar eigen burgers niet accepteert, laat zien dat ze blind en doof is voor argumenten. Onwelgevallige tegengeluiden worden monddood gemaakt. En daarmee wordt elk gesprek en de daaruit voortkomende mogelijke oplossing vroegtijdig en onrechtmatig afgekapt.

Ondanks het chilling effect zal deze winter dus heet worden. En zonder voldoende klimaatbeleid wordt de zomer erna nog veel heter.