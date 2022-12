De stiefzoon had een felrode wang, maar wie gaf de klap?

‘Eigenlijk”, zegt de politierechter tegen het einde van de zitting, „zijn dit soort zaken de eenvoudigste die er bestaan.” Er ligt een aangifte van mishandeling. En hoewel de zaak draait om een klap zonder getuigen, zijn er „genoeg aanwijzingen” dat er daadwerkelijk geslagen is: in het dossier zit een foto van een felrode kinderwang. „Haast altijd”, zegt de rechter, zou in zo’n geval de conclusie zijn geweest dat de zaak „wettelijk en overtuigend” bewezen is.

Maar nu niet.

„Heel af en toe zijn er zaken waar meer haken en ogen aan zitten”, zegt de rechter.

De zaak draait om Ertan, een kleine Turkse man met brede schouders. Hij zou de 14-jarige zoon van zijn vriendin hebben geslagen. Zijn stiefzoon kwam nauwelijks nog buiten, begint Ertan, hij kon het niet meer aanzien. „Hij zat alleen maar achter de computer, op internet.” Zelfs eten gebeurde op zijn kamer. „Het is toch niet leuk om vierentwintig uur per dag binnen te zitten?!” Het was mooi weer op de dag dat het misging, ergens in augustus. „Ik zei: ‘Kleed je aan en ga twee uur naar buiten.’ Hij had zuurstof nodig, lucht!” Ze kregen ruzie.

Maar heeft Ertan zijn stiefzoon geslagen, wil de rechter weten. Ertan: „In mijn familie is het niet mogelijk dat je een kind slaat!”

Ertan praat fel, zijn stem doordrenkt van verontwaardiging, maar uit de mond van zijn tolk klinken zijn woorden zacht, dromerig soms. „Voor mij is een kind een engeltje”, vertaalt de tolk.

Over de zaak is veel onduidelijk, maar vaststaat dat het begon met een melding. De zoon belde de politie en vertelde dat zijn stiefvader zijn biologische vader bedreigde met een mes. „Nou, dat hele mes wordt door de toegesnelde agenten niet gezien”, zegt de rechter. „Maar duidelijk wordt wel dat er veel andere dingen aan de hand zijn.” De zoon vertelt dat zijn stiefvader hem heeft geslagen.

Volgens Ertan ging het zo: zijn stiefzoon belde na hun ruzie woedend naar zijn biologische vader. Die is altijd in de buurt, hij werkt op Scheveningen, in de vis. Met een collega kwam de biologische vader verhaal halen. Ertan zei hem dat hij „een slecht voorbeeld” voor zijn zoon is, dat hij „met hem moest praten”. Ertan voelde dat hij met iets op zijn hoofd werd geslagen – volgens Ertan was hij de enige die klappen kreeg die dag.

Dat je een kind slaat, is in mijn familie niet mogelijk!

Ertan denkt dat de biologische vader zijn zoon heeft opgedragen de klap te verzinnen. „Hij was jaloers omdat ik met zijn ex was”, zegt Ertan. „En hij wil zijn zoon op die manier gebruiken.”

De officier van justitie zegt dat het niet alleen het woord van Ertan tegen dat van zijn stiefzoon is. De moeder van de jongen hoorde de discussie op de slaapkamer en zag later een rode hand op zijn wang. Ook een buurvrouw en agenten zagen letsel. Er zou wel degelijk geslagen zijn. Ze eist een taakstraf van veertig uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Ertan is hartpatiënt, zegt zijn advocaat Ineke van den Brûle, maar hij werkt desondanks zes dagen per week in de bouw. Hij onderhoudt drie gezinnen: dat van zijn moeder, van zijn ex en van een nicht in Turkije wier man onverwacht overleed. Wat ze wil zeggen: hij had écht het beste met de jongen voor. De zoon zou niet de „eerste zijn die zijn vader, stiefvader en moeder tegen elkaar uitspeelt”, zegt ze.

Dat de jongen geslagen is, wil de rechter „nog wel aannemen”. Maar: wie heeft de klap gegeven? „Het zou ook nog mogelijk zijn dat hij zelf, in zijn woede, met zijn hoofd tegen de kast is gaan leunen.”

De rechter vindt dat hij niet met overtuiging kan zeggen dat Ertan de klap gaf. „U wordt vrijgesproken.” Ertan kijkt naar zijn tolk. Verstond hij het goed? De tolk knikt bemoedigend.

„Bedankt!”, zegt Ertan tegen de rechter. „Ik zeg niet dat u het niet heeft gedaan, maar vooral dat er geen bewijs is”, zegt de rechter streng. „Ik denk dat u niet in alles even verstandig bent geweest.” Een korte stilte. „Goed, dan mag u weer naar huis.”

Procesdeelnemers: Rechter: Chr. A.J.F.M. Hensen Officier van justitie: R. Brugman Advocaat: C.J.M. van den Brûle