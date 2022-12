De folkrock van Elephant is warm en weldadig in Rotown

Al bij het eerste nummer klinkt er gegil achterin de zaal. Hysterische fans? Nee, precies terwijl de band Elephant in Rotown het eerste nummer inzet, scoort Wout Weghorst in Qatar de gelijkmaker tegen Argentinië. Toch moet de koorts die het afgelopen jaar is ontstaan rondom het Rotterdamse viertal ook niet worden onderschat. Debuutalbum Big Thing wordt door de muziekpers lovend ontvangen (vier ballen in NRC). Het concert van vrijdagavond is, zoals wel meer shows tijdens deze wintertour door Nederland, uitverkocht.

Elephant maakt zachte, zonnige Americanaliedjes met gitaarsolo’s die knarsen alsof ze uit een vintage versterker komen. Het doet denken aan de folkrock uit de zeventiger jaren, en vooral aan de band die die sound in de jaren negentig al een keer terugbracht: Wilco. Waar het album op sommige momenten misschien iets te gemoedelijk voortkabbelt, voegt het zichtbare spelplezier in Rotown veel dynamiek toe aan de liedjes. Drummer Kaj van Driel speelt niet alleen sterk, hij zit ook de hele avond met een aanstekelijke grijns achter z’n drumstel, woord voor woord alles mee te zingen (geef die man een microfoon!), alsof hij naar z’n favoriete band zit te luisteren. De harmonieën à la Crosby, Stills, Nash & Young klinken live loepzuiver en net zo weldadig als op de plaat.

Warme liedjes

Dat samenspel is dan ook het fundament van Elephant: de leden ontmoetten elkaar in een Fleetwood Mac-tributeact. Dat werkte zo goed, dat ze lekker samen zijn blijven spelen. Door corona in eerste instantie achter gesloten studiodeuren, maar sinds dit jaar eindelijk in de buitenwereld. In Rotown blijkt dat dat is waar de band opbloeit; waar die warme liedjes de ruimte vullen en de winterse kou uit je botten drijven.

Op het moment dat Argentinië met een goed gemikte penalty de fatale klap levert voor de WK-droom van Oranje, begint Elephant in Rotterdam aan het laatste liedje. Deze thuiswedstrijd is in ieder geval gewonnen.

Bekijk een overzicht van onze recensies over pop, jazz en world

Recensie Folkrock Elephant, Gehoord: 9/11, Rotown, Rotterdam ●●●●●