Sofyan Amrabat, de bewegende muur van de Marokkaanse ploeg

Elf jaar is Sofyan Amrabat als een cameraploeg van RTL het voetbalpleintje in Huizen oploopt, niet ver van zijn ouderlijk huis. Op de plek waar hij eindeloos veel uren doorbrengt, wordt een reportage gemaakt over zijn negen jaar oudere broer Nordin, die dan al naam maakt in het profvoetbal. „Mijn kleine broertje”, aait Nordin de jongen over zijn bol. „Borst vooruit, recht staan hè”, zegt hij tegen de wat schuchtere Sofyan – Soef voor intimi. Die kijkt trots naar zijn broer.

Vijftien jaar later staan ze in de catacomben van het Al Thumama-stadion in Doha, op een zaterdag in december, nu voor de camera van de NOS. Portugal is net verslagen (1-0), Marokko bereikt als eerste Afrikaanse land de halve finale van het WK. Woensdag wacht Frankrijk. Nordin Amrabat, ook Marokkaans international maar niet geselecteerd voor dit WK, pinkt wat tranen weg. „Laatste vier van de wereld, ongelooflijk.” Hij geeft zijn broertje een kus op zijn voorhoofd. „Mashallah”, zegt hij – ‘wat God heeft gewild’.

Sofyan Amrabat is de kapitein op het middenveld van Marokko, stuntploeg van het WK met zeges op België, Spanje en nu dus Portugal. Slechts één tegentreffer kreeg het in vijf duels – een eigen doelpunt. Amrabat vormt een soort bewegende muur voor de verdediging, hij heroverde dit toernooi het vaakst de bal van iedereen: 41 keer. Met zijn onverzettelijkheid is hij het toonbeeld van strijdlust van de Marokkaanse ploeg.

Roots in Rifgebergte

De familie Amrabat komt oorspronkelijk uit het Rifgebergte – opa Mohamed arriveerde begin jaren zeventig als gastarbeider in Nederland, hij werkte in een kaasfabriek in Huizen. Zijn vrouw en kinderen volgen in 1976. Een van hen, zoon Mohamed, bouwt door hard werken – als laborant bij een behang- en kunstlederfabrikant – een goed bestaan op met zijn vrouw. Ze zetten vier jongens op de wereld: Fauzi (37), Nordin (35), Mohammed (32) en Sofyan (26).

Voor onze vader was het belangrijkste dat ondanks dat ze hoog voetbalden, ze het goed deden op school Mohammed Amrabat broer

Voetbal is bij de Amrabats een familieonderneming, altijd geweest. Ze spelen bij HSV De Zuidvogels in Huizen en voetbalden net zo lang in de ‘kooi’ tot hun ouders ze voor de zoveelste keer naar binnen riepen voor het eten, vertelt broer Mohammed. „Mijn vader was strikt met tijden.” En hij hamerde erop dat als er ooit politie voor de deur zou staan, zijn zoons een groot probleem hadden.

Nordin springt eruit, qua talent. Bij Ajax in de jeugd rijdt zijn vader hem trouw naar trainingen en wedstrijden. Later doet hij dat bij Sofyan, als die in de jeugd van FC Utrecht speelt. „Maar voor mijn vader was het belangrijkste dat ondanks dat ze hoog voetbalden, ze het goed deden op school”, zegt Mohammed. „Dat is misschien de reden dat we alle vier minimaal hbo gestudeerd hebben.” Al botste dat weleens – de jongens waren liever met voetbal bezig.

Amrabat ziet in Nordin, die onder meer bij PSV en het Turkse Galatasaray speelde, altijd zijn grote voorbeeld. Hij trekt zich aan hem op, luistert naar zijn kritiek.

Foto’s Peter David Josek/AP, Kirill Kudryavtsev/AFP, Martin Meissner/AP

De Nederlandse bond vindt Sofyan talentvol, nodigt hem in zijn jeugd uit, maar er is ook twijfel. „Amrabat zat op het randje, met name door zijn fysiek”, zei Edwin Petersen, toenmalig KNVB-coach van onder 15, eerder tegen NRC. Hij is klein voor zijn leeftijd. Vier selectieduels speelt Amrabat, waarvan de laatste in april 2011. Hij zal niet meer worden gevraagd.

Het is in die periode dat de Marokkaanse bond een programma opzet om talenten te werven in de diaspora. Want te vaak lopen ze spelers mis. Het is aan een Nederlander, de inmiddels overleden technisch directeur Pim Verbeek, om spelers met een dubbele nationaliteit voor Marokko te laten kiezen. Op zijn lijst met enkele honderden namen staat ook Amrabat, met wie hij in 2012 koffie drinkt in Utrecht. Die staat wel open voor een switch naar Marokko en speelt het WK tot 17 jaar.

‘Toekomst van Marokko’

Het duurt tot 2017 voor Amrabat een definitieve keuze maakt, als hij opvalt door zijn spel bij zijn club Feyenoord. ‘Jij bent de toekomst van Marokko’, zegt de Marokkaanse bondsvoorzitter tegen hem. Op termijn moet hij, als controlerende middenvelder, een tandem vormen met spelverdeler Hakim Ziyech.

De Marokkaanse bond laat zijn familie overkomen voor een duel om hem over te halen. „Je voelt warmte, zelfs bijna liefde, hoe graag ze willen dat je voor Marokko speelt”, zei Amrabat in 2018 in NRC. „Bij de KNVB was dat wat minder.” Toenmalig bondscoach Dick Advocaat probeert hem nog richting Oranje te bewegen – dat Nederland het WK van 2018 misloopt helpt de lobby niet.

Lees ook: Waarom Marokkaanse voetballers uit de diaspora vaak liever voor het land van hun ouders uitkomen

De voorspelling van de bondsvoorzitter komt uit: met Ziyech vormt Amrabat dit WK het hart van Marokko. De ploeg telt, met Noussair Mazraoui en Zakaria Aboukhlal, vier in Nederland geboren spelers. Amrabat wordt in Qatar gesteund door zijn ouders, die tot het laatste duel van Marokko blijven. „Daar hecht Soef veel waarde aan”, zegt broer Mohammed. Er is veel contact in de familie-app. „We delen ieder detail. Ook als er weer iets in de media verschijnt. En om te motiveren.”

Vrijdag kreeg Amrabat een vitamineshot toegediend, om zijn herstel na het slagveld tegen Spanje in de achtste finale te bevorderen. De duels volgen elkaar snel op in Qatar, om de vier dagen. Er is te weinig tijd om volledig te herstellen, zei Amrabat.

Broer Mohammed schrok toen hij hem voor het duel tegen Spanje zag, zo „beroerd” zag hij eruit door rugproblemen. Tot diep in de nacht werd hij door een fysiotherapeut behandeld, hij sliep nauwelijks. „Hij maakte zich erg druk, om het team, het land en dat hij misschien niet mee kon doen.” Maar de adrenaline van de wedstrijd, en de zee van Marokkaanse fans, was „de beste pijnstiller”, zegt Mohammed.

Inmiddels zouden meerdere Europese topclubs de speler van Fiorentina willen contracteren, Liverpool en Manchester United worden genoemd.