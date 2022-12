Het Mauritshuis exposeert tien topstukken uit de New Yorkse Frick Collection. Een ervan is een zelfportret van Rembrandt, geschilderd in 1658, twee jaar na zijn faillissement. Op het schilderij draagt hij een eenvoudig zwart hoofddeksel. Het is hem aan te zien dat hij dieptepunten gekend heeft, maar in zijn oogopslag zie ik, naast berusting, strijdlust. Een jonge vrouw die met haar vriend naast me is gaan staan, heeft het snel gezien. „Ik snap niet dat ouwe mensen zelfportretten maken”, zegt ze misprijzend en weg is ze.

