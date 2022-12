5,6 miljoen kijkers voor kwartfinale tegen Argentinië, best bekeken wedstrijd dit WK

Ruim 5,6 miljoen mensen stemden gisteravond af op de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). De wedstrijd was met afstand het bekeken programma van de avond, en van het hele WK tot nu toe.

Oranje kwam met 0-2 achter tegen de Argentijnen. In de slotfase van het duel kwam Nederland terug via invaller Wout Weghorst, die tweemaal scoorde. Zo gingen beide ploegen met 2-2 de verlenging in. In de strafschoppenserie bleek Argentinië beter: namens Oranje misten Virgil van Dijk en Steven Berghuis.

De voor vrijdag laatste ontmoeting tussen Nederland en Argentinië leidde destijds tot een kijkcijferrecord. Naar die halve finale op het WK van 2014 keken ruim 9 miljoen mensen. En dat terwijl de wedstrijd pas om 22.00 uur begon. Net als gisteravond, verloor Oranje toentertijd na strafschoppen.