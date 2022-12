Talkshow Mocro Inside telt af naar WK-finale

„Kunnen jullie hem al horen?” roept Nordin Ghouddani zaterdagmiddag bij de start van het voetbalprogramma Mocro Inside. De presentator hoort hem als enige aankomen. „De halve finale!!!”

Zijn publiek in Gorinchem joelt, juicht en schreeuwt nog voordat er een minuut in de kwartfinale tegen Portugal is gespeeld. Niemand twijfelt aan de goede afloop. Een dag eerder had de Marokkaanse bondscoach gezegd dat „heel Afrika en de hele Arabische wereld” achter het Marokkaanse voetbalelftal staat. Gorinchem blijkt ook in dat rijtje te horen. Bijna iedereen is getooid in trainingsjack of shirt van ‘De leeuwen van de Atlas’. De shirts van Hakimi van Paris Saint-Germain winnen het in aantal van die van oud-Ajacied Hakim Ziyech.

Mohamed Darrazi, met een aantal studievrienden naar de talkshow gekomen, begrijpt waar het enthousiasme van de supporters vandaan komt. „Iedereen in Nederland ziet ons als Marokkanen. Dan is het ook niet gek als we heel hard juichen voor Marokko. Maar in Marokko zien ze ons als Nederlanders.” Daar komt bij dat er bij veel spelers een Europese link is: meer dan de helft van de 26 spelers is niet in Marokko geboren, zoals dat ook voor Ziyech (Dronten) en de zaterdag geblesseerde Noussair Mazraoui (Leiderdorp) geldt.

Volgens Darrazi zijn Marokkaanse Nederlanders niet te vergelijken met de mensen in het Noord-Afrikaanse land. „Je denkt toch niet dat mensen daar met vuurwerk gaan gooien”, zegt hij, verwijzend naar de gewelddadige vieringen die eerder (en ook later op deze zaterdag) in Nederland plaatsvonden.

Mocro Inside begon in een huiskamer, zaterdagmiddag was het programma te gast bij Stichting Boukie in Gorinchem. Foto Merlin Daleman

Wereldgoal

Van enige oppositie heeft Mourad Taimounti geen enkele last. De opnameleider, in Amsterdam bekend als voormalig fractieleider van Denk, legt voorafgaand aan het YouTube-programma aan het publiek uit wat de regels zijn. „Je mag juichen zo hard als je wil, maar niet voorbij deze boxen komen, want hier staan dure camera’s.” En voegt hij er lachend aan toe, „geen scheldwoorden, ook niet in het Arabisch”. Scheldwoorden wil hij niet in de uitzending horen, maar dat gebeurt ook niet. In de 42ste minuut scoort de hoogspringende Youssef En-Nesyri met het hoofd. „Een wereldgoal” zoals iemand door de zaal schreeuwt. Het juichen en springen, met Marokkaanse thee en cola als brandstof, gebeurt keurig in de aangegeven zone.

Het Marokkaanse doelpunt vlak voor de rust is voor presentator Ghouddani vanzelfsprekend geen reden om zijn aanstekelijke optimisme te minderen. „Nog minder dan drie wedstrijden en we hebben de beker”, concludeert hij na de eerste helft van de kwartfinale. Een gedurfde uitspraak, nooit eerder plaatste een Afrikaans voetbalteam zich voor de halve finale op een WK.

De redacteur van BNNVARA is vanuit zijn huiskamer met de uitzendingen van Mocro Inside begonnen. In de groepsfase werd vanuit een Amsterdamse amateurvereniging uitgezonden en nu is de variant Voetbal Inside te gast bij Stichting Boukie in Gorinchem. „Ik denk dat we met deze uitzendingen wel aan de 30.000 views op YouTube komen”, zegt opnameleider en vrijwilliger Taimounti.

Oussama Assaidi (onder meer Heerenveen, Liverpool en Twenthe) en Saïd Bakkati (Ado, PEC Zwolle) zijn de oud-voetballers onder de tafelgasten. Over de prestaties van het Nederlandse elftal, uitschakeling een dag eerder in de kwartfinale tegen Argentinië, wordt door niemand lacherig gedaan. „Heel knap dat Oranje na die 2-0 achterstand terugkwam”, zegt Assaidi (17 interlands voor Marokko) bijvoorbeeld in de uitzending.

Ook Mohamed Loukile had eerder in de middag al gezegd te balen van de uitschakeling van Oranje. „Ik ben natuurlijk voor Nederland én voor Marokko”, zegt de geboren en getogen Gorinchemmer. „Alleen als ze tegen elkaar spelen, ben ik ietsje meer voor Marokko”.

Wat het spelbeeld betreft, zijn de twee landen naar elkaar gegroeid. De boel achter dicht houden staat voorop, maar daar klaagt in Gorinchem niemand over. De Frans-Marokkaanse bondscoach Walid Regragui krijgt de complimenten. „Trainers in Marokko spelen altijd va banque en daar kom je tegenwoordig niet ver mee”, zegt opnameleider en gediplomeerd voetbaltrainer Taimounti.

Vechten voor het land

Als in de rust de favoriete tegenstander in de halve finale (Engeland of Frankrijk) is besproken, gaat de aandacht weer naar de tweede helft in Qatar. De stemming wordt met de minuut uitbundiger, zeker als Portugal de nodige kansen mist en een tegendoelpunt uitblijft. Het publiek van Mocro Inside fluit alleen op het moment dat Ronaldo zijn invalbeurt krijgt. „Ze vechten voor elkaar, ze vechten voor het land”, zegt NOS-commentator Philip Kooke over de Marokkanen.

Na acht minuten verlengen volgt aan het eind van de middag de ontlading. Gejuicht wordt er in alle standen, ook voorbij de denkbeeldige lijn die de opnameleider had getrokken. „Iedereen was vanmiddag een Atlas-leeuw”, constateert oud-voetballer Bakkati tevreden over het team. Ghouddani kijkt alweer vooruit. Naar de beker. „Nog twee wedstrijden.”