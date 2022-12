‘Slavernij-excuses moeten gepaard gaan met herstelfonds’

Een herstelfonds voor nazaten van slachtoffers van de slavernij, het laten verdwijnen van Zwarte Piet uit het publieke domein en strafbaarstelling van gebruik van het ‘n-woord’. Alleen als deze eisen worden ingewilligd, gaan de betrokken belangengroepen akkoord met de openbare excuses van het kabinet voor de slavernij, die gepland staan voor 19 december. Dat blijkt uit een brief die in handen is van Nieuwsuur, dat hier zaterdag over bericht.

De brief is gericht aan het kabinet en wordt ondersteund door de premier van Aruba en onder meer Zwart Manifest, Kick Out Zwarte Piet, The Black Archives, NiNsee en Vereniging Antilliaans Netwerk. De belangengroepen willen verder dat Nederland de binnenlandse schuld van Suriname en de Caribische eilanden kwijtscheldt en dat zwarte culturele instellingen structureel financiële steun krijgen. Ook moet koning Willem-Alexander tijdens Keti Koti in het Amsterdamse Oosterpark een toespraak houden.

Lees ook: Excuses voor slavernij dreigen op een mislukking uit te lopen

Afgelopen donderdag werd in het Catshuis overlegd over de geplande verontschuldigingen tussen het kabinet enerzijds en politici uit Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk en belangenorganisaties anderzijds. Donderdag werd bekend dat vijf Surinaamse organisaties naar de rechter stappen vanwege de plannen voor de slavernij-excuses. Die zaak dient komende donderdag.