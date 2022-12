Slachtofferhulp Nederland: 25 procent meer meldingen van seksueel geweld in 2022

Dit jaar hebben zich een kwart meer mensen gemeld bij Slachtofferhulp Nederland na grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld, laat de organisatie zaterdag weten. In totaal gaat het om meer dan 10.000 meldingen. Vooral de onthullingen rond The Voice of Holland lijken daarin een rol te spelen.

De organisatie ziet in de cijfers een grote invloed van de onthullingen die het afgelopen jaar werden gedaan op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. In de periode na de BOOS-aflevering over The Voice of Holland, waarin verschillende medewerkers werden beschuldigd van seksueel wangedrag, steeg het aantal meldingen met 56 procent. In de online lotgenotengroepen die de organisatie beheert, verdubbelde het aantal leden en meelezers het afgelopen jaar.

Volgens Jiska Dijk, psychosociaal adviseur bij Slachtofferhulp Nederland, hebben de onthullingen ervoor gezocht dat de grens voor slachtoffers om zich te melden verlaagd is. „Door de media-aandacht zijn er grofweg twee groepen slachtoffers die zich nu vaker bij ons hebben gemeld. Slachtoffers die in verleden te maken hadden met seksueel geweld en die daar nu (opnieuw) hulp bij zoeken. En een groep die zich door de aandacht voor het eerst realiseert dat ook zij slachtoffer zijn, nu of in het verleden.”

Ook het Centrum Seksueel Geweld (CSG) kreeg afgelopen jaar meer meldingen binnen dan voorheen, een recordaantal zelfs. Voorzitter Iva Bicanic zei in november tegen het ANP dat ze niet dacht dat het aantal slachtoffers was toegenomen, maar dat de stijging grotendeels te verklaren is door bewustwording.

Lees ook: Toon maar eens aan dat je niet ‘ja!’ riep