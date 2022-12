‘Premier Rutte wiste tijdens coronacrisis ook berichtenverkeer met Hugo de Jonge’

Premier Mark Rutte heeft tijdens de coronacrisis ook sms-verkeer met toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) gewist. Dat meldt de Volkskrant na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zegt de door Rutte vernietigde berichten te hebben gearchiveerd, maar de inhoud is tot geheim verklaard.

Lees ook: Rutte bepaalde zélf welke sms’jes belangrijk waren en welke niet - en dat wringt

Uit een inventarisatielijst van VWS blijkt dat er tussen maart 2020 en juni 2020 iMessage-verkeer is geweest tussen Rutte en De Jonge. Het is niet bekend wat de inhoud van die berichten is, maar het ministerie van VWS laat in een gezamenlijke verklaring met het ministerie van Algemene Zaken aan de Volkskrant weten dat het sms-contact niet over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden ging. Volgens VWS is er wel sprake van nog niet eerder geopenbaard materiaal.

In mei dit jaar berichtte de Volkskrant dat Rutte jarenlang op dagelijkse basis de berichten op zijn telefoon wiste. Hij zei in reactie daarop belangrijke berichten altijd te hebben doorgestuurd naar ambtenaren om te bewaren en de rest te verwijderen. Dat de premier zelf bepaalde wat hij wel en niet bewaarde, stuitte op veel kritiek in de Tweede Kamer.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed oordeelde begin oktober dat Rutte met het wissen van sms-berichten de Archiefwet heeft overtreden. De premier is het daar niet mee eens en houdt vol dat hij zich aan de wet heeft gehouden en ook aan ‘de geest van de wet’. Inmiddels archiveert hij wel al zijn berichten.