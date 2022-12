Organisatie zet streep door komende editie van festival Parkpop

Vanwege financiële problemen gaat het Haagse openluchtfestival Parkpop volgend jaar niet door. De organisatie zegt zaterdag in een verklaring dat de vorige editie verliesgevend was. Mede-organisator Mojo heeft zich teruggetrokken en mede daarom is een streep gezet door het gratis muziekfestival.

Wel zegt de organisatie dat de verhoudingen tussen Parkpop en Mojo „goed zijn en blijven”. Het bedrijf blijft het festival ondersteunen op de achtergrond. Naast het terugtrekken van Mojo spelen „de stijging van kosten voor materialen” en „het veranderde festivalklimaat sinds de pandemie” mee in het besluit om Parkpop af te gelasten.

Parkpop bestaat sinds 1981 en is inmiddels een begrip in de festivalwereld. In het verleden werd het evenement in het Haagse Zuiderpark georganiseerd, maar deze zomer was het Malieveld het decor. Toen traden onder meer UB40 en de Nederlandse artiesten Di-rect en Goldband op.

