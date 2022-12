Negentig uur pensioendebat onder een uur samengevat

De afgelopen weken ging het in politiek Den Haag vaak en lang over de nieuwe pensioenwet. Na tientallen uren aan plenair debat en wetgevingsoverleggen lijkt het erop dat de Tweede Kamer volgende week voor het laatst debatteert over de ‘Wet toekomst pensioenen’. Lijkt, want tot nu toe heeft álles rondom deze wet langer geduurd dan verwacht.

In deze aflevering van Haagse Zaken hebben we het over de grootste hervorming sinds de Tweede Wereldoorlog: die van het pensioenstelsel. Je hoort van Christiaan Pelgrim waar de nieuwe pensioenwet, waar al sinds 2008 over wordt gesproken, over gaat en wat er voor jou kan veranderen veranderen. En we bespreken waarom de behandeling van de wet door de Tweede Kamer anders verliep dan normaal.

Sem van der Wal / ANP

