In zijn recordinterland heeft invaller Ronaldo tegen Marokko niets te vieren met Portugal

Met gebogen hoofd verliet Ronaldo het veld van het Al Thumama-stadion in Doha, waar tienduizenden Marokkanen op de tribunes en buiten op straat een groot feest vierden. Voor de 37-jarige Portugees eindigde zijn vijfde en laatste WK in een enorme deceptie. Ronaldo zal nooit wereldkampioen worden. Vrijwel niemand had verwacht dat de internationals van Marokko daar nu nog steeds wél kans op maken. De ‘Leeuwen van de Atlas’ hadden aan een doelpunt van Youssef En-Nesri genoeg om Portugal uit te schakelen en staan woensdag als eerste Afrikaanse land ooit in de halve finale van een WK.

Het werd voor Ronaldo een WK om snel te vergeten. De aanvaller van Portugal kwam niet verder dan één doelpunt uit een strafschop in de groepswedstrijd tegen Ghana. Al claimde Ronaldo nog wel een doelpunt tegen Uruguay, maar via een chip in de bal kon de FIFA aantonen dat hij de bal niet met zijn hoofd had geraakt. Ronaldo was in de slotfase tegen Marokko nog één keer dicht bij de gelijkmaker, maar zijn inzet stuitte op de uitstekende doelman Yassine Bounou. Tot grote vreugde van de Marokkaanse supporters.

Opnieuw op de bank

Ronaldo was het duel voor de tweede keer dit WK op de bank begonnen. Zijn ploeggenoot Gonçalo Ramos (21) kreeg opnieuw de voorkeur van bondscoach Fernando Santos. Na het duel in de achtste finale met de Zwitsers verliet Ronaldo, als invaller, verongelijkt het veld. Het leek er zelfs heel even op of hij het voor gezien wilde houden. Zo ver liet hij het niet komen en Ronaldo schikte zich voor de wedstrijd tegen Marokko in zijn rol als reserve. De fotografen verdrongen zich voor hem op de bank. Met een bruin hesje aan zong ‘CR7’ vanaf de zijkant het volkslied mee. Met iets minder passie dan gewoonlijk.

Voor de ogen van Ronaldo voltrok zich een wedstrijd tussen twee ploegen die geen grote risico’s wilden nemen. Wat dat betreft was het duel illustratief voor het behoudende voetbal dat op dit WK de overhand heeft. Beide ploegen hielden elkaar lang in evenwicht totdat Marokko door een kopbal Youssef En-Nesri in de 42ste minuut verrassend op voorsprong kwam. De spits van FC Sevilla toornde hoog uit boven de Portugese doelman Diogo Costa. Ronaldo zag het hoofdschuddend aan op de bank.

Hij moest zich aan het begin van de tweede helft blijven verbijten langs de kant. Geen rol waar hij vrede mee heeft. Dat bleek dit seizoen al als speler van Manchester United, waar de Nederlandse coach Erik ten Hag vaker niet dan wel een basisplaats voor hem had. Ronaldo zocht keer op keer het conflict waardoor zijn positie bij de Engelse club onhoudbaar werd. Vlak voor het WK kwamen beide partijen overeen dat het beter was zijn contract bij United te verbreken. Zo was hij als een van de weinige voetballers op het WK in Qatar clubloos.

Wereldrecord

Ronaldo hoopte op het WK te kunnen schitteren, sportief revanche te nemen op Ten Hag en Manchester United, een nieuw lucratief contract af te dwingen. En bovenal misschien wel het wereldkampioenschap met Portugal te winnen en zo de Argentijn Lionel Messi in Qatar in zijn schaduw te zetten. Met een rol als invaller had Ronaldo geen rekening gehouden. Zeven minuten na rust bracht Santos hem binnen de lijnen in plaats van Rúben Neves. Dat betekende de 196ste interland voor Ronaldo, een evenaring van het wereldrecord van Bader Al-Mutawa uit Koeweit.

Aan de hand van Ronaldo ging Portugal op zoek naar de gelijkmaker. De Portugezen drukten Marokko steeds verder naar achteren, maar hadden – net als Spanje in de achtste finale – grote moeite om een gaatje in de ‘rode muur’ te vinden. Marokko hield met de steun van de fans met kunst- en vliegwerk stand. Direct na het laatste fluitsignaal barstte in de straten van Doha een volksfeest los. Marokko speelt in Qatar voor de eer van de hele Arabische wereld.

Ronaldo was in Qatar vooral op zijn eigen eer uit, maar het ging net als de vorige vier WK’s mis voor hem. De toekomst van een van de beste voetballers ooit is ongewis. Voor Ronaldo zou een megacontract klaarliggen bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië waar hij 200 miljoen euro per jaar kan verdienen. Het zou hem tot de best betaalde voetballer ter wereld maken. Met afstand. Andere sterren als Messi en Neymar krijgen circa 70 miljoen euro per jaar van hun club Paris Saint Germain. Dat zal Ronaldo strelen. Bijkomend voordeel voor hem: bij Al-Nassr zal een plaats in de basis verzekerd zijn. Toch was hij liever wereldkampioen geworden.