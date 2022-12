Fijn ouwehoeren over klassiek

Nieuw: Klassiek Inside, met Heithuis & Den Herder Deze podcast luister je ook in onze app

Met nieuwe cd’s, de recensierubriek Herkent u zich hierin, nieuws en De tourartiest. Vermakelijk ouwehoeren over klassieke muziek, met fragmenten en live jingles, door Den Herder en Heithuis zelf.

Afgelopen week bijvoorbeeld nieuwe cd’s van een Zweedse mondharmonicaspeler met een enorme snor die Händel speelt (dat is niks, te soft), een Zwitserse hakkebordspeler en het Dudok Quartet Amsterdam, gewoon mooi. Tourartiest Pierre Buizer is ‘on tour’ met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij belt vanuit Italië. Alle muziek is via een Spotify-lijst te beluisteren.

Klassiek Inside, wekelijks zo’n 30 min, KRO-NCRV.