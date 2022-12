Waar Nabil (10) zijn interesse voor robots vandaan heeft? Géén idee, zegt zijn vader, terwijl hij trots toekijkt hoe Nabil in opperste concentratie achter zijn laptop zit. Nabil maakt een programma zodat zijn lego-robot een rondje om zijn stoel kan rijden. Zijn ouders hebben geen technische kennis maar willen wel graag de ambities van Nabil stimuleren. Een maatschappelijk werker van zijn basisschool koppelde Nabil aan de Super Sunday Science School bij stichting HET LAB Rotterdam.

Een paradijs voor techneuten is HET LAB, blijkt uit het verhaal van oprichter Tom van Doveren, die de kinderen begeleidt. Volwassenen kunnen er bijvoorbeeld workshops volgen, van lasersnijden tot programmeren. Maar de Super Sunday Science School is alleen voor kinderen. Vandaag solderen ze zaklampen, maken ze ontwerpen voor de 3D-printer en zijn ze met Lego Mindstorms in de weer: ze mogen doen wat ze willen. Er lopen hoogbegaafden rond, maar iedereen met een beetje interesse is welkom. En zeker ook meiden, benadrukt Van Doveren, die minstens zoveel talent hebben als jongens.

De wereld groter maken voor kinderen is zijn drijfveer, zeker voor de groepen die vanwege hun achtergrond niet snel in aanraking komen met techniek, of vastlopen in het soms rigide schoolsysteem. Neem Charlotte, vertelt hij. „Een meisje dat in groep drie te horen kreeg dat het nooit wat met haar zou worden.” Zij leerde 3D-printen bij HET LAB, begon een YouTube-kanaal dat inmiddels meer dan 10.000 volgers heeft, en spreekt nu zelfs een beetje Japans door de contacten die ze via haar kanaal heeft opgedaan.

In het onderwijs wordt veel te weinig aan techniek gedaan, vindt Van Doveren. Aan dingen maken en spelenderwijs ontdekken, zonder opdracht. Zelf heeft hij „braaf het vwo doorlopen”, een sociologiestudie gedaan en een onderzoeksbureau bestierd. Maar hij was vergeten hoeveel plezier hij er als kind in had om de rechterhand van zijn handige vader te zijn. Van Doveren gooide het roer om, begon HET LAB en brengt daar nu vrijwel al zijn tijd door. Lekker pielen met de andere vrijwilligers die aan hun eigen projecten werken, ideetjes bedenken voor en met de kinderen. Zo gaan ze nog samen een werkende raket maken, om maar iets te noemen.

Dat past vast in het straatje van Janna (8), die haar 3D-geprinte raket als een trofee naast zich heeft staan. Met rode wangen van de inspanning ontwerpt ze een sterrenstelsel in het 3D-tekenprogramma Tinkercad. Haar vriendje Freek (8) is minstens zo fanatiek. Zijn middeleeuwse kasteel, met ophaalbrug, een wachttoren en een kennel voor de hond, is bíjna af. Eigenlijk moet hij alleen nog een paard maken, vindt Van Doveren. ‘Paard’ schrijft Freek op de binnenplaats van zijn kasteel.

Van Doveren glundert over zoveel eigenzinnigheid. „Dit is toch precies waar je het voor doet?”