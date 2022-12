Brits idioom klinkt extatisch

England My England - teaser Deze podcast luister je ook in onze app

Waarom is er in de Nederlandse concertzalen zo weinig Britse orkestmuziek te horen? Elgar, die kennen we, de Enigmavariaties, The Planets van Holst ook, iets van Vaughan Williams of Purcell, maar daar houdt het wel zo’n beetje mee op.

Britse muziek heeft niet de status van de Duitse of Franse muziek. Daar wil deze podcast verandering in brengen. Er bestaat zoiets als een Brits idioom in klassieke muziek. Ze klinkt vaak licht hymnisch, extatisch. Er is een wereld te ontdekken. Wat is er nou lekkerder en warmer om in december naar Britse muziek te luisteren? Alle muziek staat op een playlist.

England, my England, wekelijks zo’n 30 min, AvroTros.