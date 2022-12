Nederlanders in Argentinië moeten oppassen met ‘uitbundig juichen’ tijdens kwartfinale

Nederlanders die in Argentinië de WK-kwartfinale van Oranje tegen Argentinië kijken, kunnen beter niet „uitbundig juichen in het openbaar voor Oranje” omdat „de passie voor het voetbal van de Argentijnen ertoe zou kunnen leiden dat de situatie snel grimmig wordt”. Dat melden plaatselijke Argentijnse autoriteiten op vrijdag, aldus een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De ambassade in Buenos Aires wijst Nederlanders in Argentinië ook op de waarschuwing van de autoriteiten via zijn berichtenservice, aldus de woordvoerder. Hij kan niet bevestigen of dergelijke waarschuwingen rondom sportevenementen vaak voorkomen.

Nederland neemt het op vrijdagavond om 20:00 uur Nederlandse tijd op tegen het Argentijnse elftal in Qatar voor een plekje in de halve finale. Volgens bondscoach Louis van Gaal is Argentinië „een topland met topvoetballers in de selectie”, en begint het WK voor Nederland nu pas écht. Op het WK van 2014 werd Nederland na strafschoppen uitgeschakeld door de Argentijnen in de halve finale.

Lees ook Ook zonder Oranjekoorts staat Ticketswap voor vrijdagavond vol