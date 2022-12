‘We hebben nu het leven waarvan we vroeger droomden’

Henke: „We wonen in de leukste buurt van Zwolle, vijf minuten fietsen van het centrum. Iedereen kent elkaar hier. Als mensen verhuizen, komen ze vaak na een paar jaar weer terug omdat ze deze buurt zo missen.”

Jolanda: „Het heet Assendorp en is een beetje de Jordaan van Zwolle. Er wonen studenten naast senioren, yuppen naast gezinnen.”

Henke: „PVV’ers, linkse muzikanten, huisschilders, bankiers.”

Jolanda: „Het is van alles door mekaar, dat is het leuke.”

Henke: „Dit wijkje is ooit gebouwd voor spoorwegbeambten. Rijtjeshuizen voor de conducteurs, vrijstaande huizen voor de machinist of de hoofdconducteur. Wij wonen in een rijtjeshuis en willen daar niet meer weg, ook al verdienen we samen vijf keer modaal. Het is ons droomhuis.”

Jolanda: „In Zwolle groeten mensen elkaar meer dan in Amsterdam, maar het is toch geen dorp. Je hebt restaurants, cafés en een theater.”

Henke: „Het heeft de voordelen van een stad maar niet de nadelen.”

Jolanda: „In onze buurt helpen mensen elkaar, passen op elkaars kinderen. Je legt de babyfoon bij de buren neer, dan kan je zelf even weg. En het touwtje hangt uit de deur.”

Henke: „We hebben een groot park hier voor de deur, waar onze zoontjes Seth en Fedja lekker kunnen voetballen. Ze blijven vaak uren weg, tijdens corona soms wel de hele dag. Gelukkig zitten ze niet zo graag achter een scherm, ze spelen liever buiten. Daarbij helpt het natuurlijk wel dat ze daarvoor in deze omgeving alle ruimte hebben. En de voetbalclub is hier vijf minuten fietsen vandaan. Ik train het ploegje van onze oudste.”

Jolanda: „Ik ben drie jaar geleden met voetbal begonnen. We stonden als voetbalmoeders aan de lijn en dachten: ‘Waarom gaan we niet zélf voetballen?’ Nu spelen we zeven tegen zeven, op een half veld. Het is heel gezellig. De club bestond eerst voornamelijk uit mannen. De wijn in de kantine was niet te drinken. Daar hebben wij verandering in gebracht. Je kunt nu een goede wijn van de plaatselijke slijter per fles bestellen.”

Henke: „Ik sta elke morgen om zes uur op. Dan doe ik een ochtendritueel van anderhalf uur: yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen van Wim Hof. Daar krijg ik een gevoel van gelukzaligheid van, dan kan ik de hele dag aan. Als ik het niet doe, begin ik ’s ochtends al meteen te malen in mijn hoofd.”

Jolanda: „Als je het een tijdje niet doet, zit je minder lekker in je vel.”

Henke: „Ja. En verder sport ik veel: fitness, tennis, golf en voetbal. Ook neem ik elke dag een koude douche en sinds kort heb ik een ton in de tuin voor koudwaterbaden. Toen ik voor het eerst in die ton zat lachte iedereen me uit, maar twee weken later deed Arie Boomsma het ook. En toen was het geaccepteerd.”

Aan elkaar gekoppeld

Jolanda: „Dertien jaar geleden zijn Henke en ik aan elkaar gekoppeld door bekenden. Ik woonde nog in Amsterdam, Henke had toen al het huis in Zwolle waar we nu wonen. Eerst hebben we een tijdje gechat op Hyves, toen spraken we af in Utrecht voor koffie. Het was meteen leuk, we zijn die avond uit eten gegaan. Anderhalf jaar later ben ik bij hem ingetrokken.”

In het kort Henke Willemsen werkt voor een techbedrijf, (46) Jolanda Koopman (42) is marketeer. Ze wonen met hun zoontjes Seth (9) en Fedja (7) en een hamster in hun droomhuis: een rijtjeshuis in „de leukste buurt van Zwolle”. Het is een gemengde wijk waar iedereen elkaar kent. Voor de deur hebben ze een park waar de kinderen voetballen. In de tuin staat sinds corona een tuinhuisje en een jacuzzi.

Henke: „Jolanda en ik werken allebei grotendeels thuis. Tijdens corona hebben we een kant-en-klaar stalen tuinkantoor over ons rijtjeshuis laten takelen. Dat is sindsdien mijn werkplek. Jolanda werkt aan de keukentafel of in de studeerkamer. Op een gemiddelde werkdag zien we elkaar de hele dag niet, tot een uur of half zes. Dan is het: kook jij of kook ik?”

Jolanda: „We koken afwisselend, al kookt Henke net iets vaker. De huishoudelijke taken zijn bij ons fiftyfifty verdeeld.”

Henke: „Ons geheim? Je moet de ander wat gunnen, niet de score bijhouden. Als de een het drukker heeft met werk, doet de ander wat meer.”

Niet bezuinigen op vakanties

Jolanda: „Ik ben zelfstandige, gespecialiseerd in content marketing. Momenteel heb ik twee grote klanten, een mbo-school en een voedselgroothandel. Voor beide werk ik twee dagen per week, al wordt dat vaak wel meer.”

Henke: „Ik werk voor een Amerikaans techbedrijf dat fondsenwerving, marketing en klantbeheer van goede doelen en non profit-organisaties technologisch ondersteunt.”

Jolanda: „Geld uitgeven doen we voornamelijk aan mooie reizen met het gezin. We sparen iedere maand 1.000 euro voor een vakantie. Ik wilde graag het Noorderlicht zien dus in februari gaan we naar Lapland. Daar kun je wandelen, sleeën, skiën en van de natuur genieten.”

Henke: „Op vakanties bezuinigen we niet. We hebben ook weleens een villa met zwembad op Aruba gehuurd. Zo’n vakantie mag van mij een bedrag met vijf cijfers kosten.”

Jolanda: „Of we nog dromen hebben? Eigenlijk niet, we hebben nu het leven waarvan we vroeger droomden.”

Henke: „Mijn droom is dat dit nog dertig jaar zo door zou kunnen gaan, zoals we nu leven. Maar dat kan niet, want kinderen worden groot. Ik wil wel over een paar jaar iets minder hard gaan werken. En misschien gaan we later wel écht op het platteland wonen, in het dorp waar ik vandaan kom.”

Opstaan Henke is meestal om zes uur uit de veren. Jolanda staat op om half acht. Koken Henke en Jolanda koken om en om. Jolanda: „Drie keer per week koken we met thuisbezorgde maaltijdboxen. Dat helpt ons om gevarieerd en gezond te eten. En een keer per week bestellen we bloemkoolpizza. Die is gezonder én lekkerder dan gewone pizza.” Vervoer Henke en Jolanda hebben twee auto’s, een nieuwe en een oude, een Opel Corsa uit 2000. „Dat is een beetje de buurtauto geworden”, zegt Henke. „Iedereen hier in de wijk mag hem gebruiken. De buren komen dan even de sleutel oppikken om de kinderen naar voetbal te brengen.” Naar bed De kinderen gaan om acht uur naar bed. „Daar doen we altijd wel een uur over”, zegt Henke. „Het is een van de mooiste momenten van de dag, waar we écht met elkaar connecten.” Henke gaat meestal om een uur of tien slapen. Jolanda iets later. „Ik kijk vaak nog iets op Netflix of zo. Henke houdt daar niet zo van, hij leest liever de krant.”