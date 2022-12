Waarom Marokkaanse voetballers uit de diaspora vaak liever voor het land van hun ouders uitkomen

Ashraf Hakimi, een van de beste rechtsbacks ter wereld, groeide op in een voorstad van Madrid. Toch speelt hij niet voor Spanje, maar voor Marokko, het land waar zijn ouders vandaan komen. En zo herbergt de Marokkaanse voetbalselectie wel meer spelers die in Europa opgroeiden, maar zaterdag in de kwartfinale van het WK tegen Portugal de Atlasleeuwen vertegenwoordigen. Gevraagd naar de redenen hiervoor beginnen ze vaak over een gebrek aan respect en gelijke kansen.

Van de 26 spelers van het Marokkaanse elftal is meer dan de helft niet in Marokko geboren. Geen enkele andere ploeg op het toernooi in Qatar heeft meer spelers die uit het buitenland komen.

Hakimi, een 24-jarige speler van de Franse topclub Paris Saint-Germain, werd geboren in Madrid en groeide op in voorstad Getafe. Voorafgaand aan de achtste finale tegen Spanje zei hij in een interview met Marca – een Spaanse sportkrant – dat het als jeugdspeler een tijdje een optie voor hem was geweest om voor Spanje uit te komen. „Ik heb een paar dagen doorgebracht op het trainingskamp van de Spaanse bond in Las Rozas, maar ik zag al gauw dat het niet mijn plek was. Ik voelde me er niet thuis.” Thuis is voor Hakimi de Arabische cultuur en het Marokkaans-zijn, zoals hij dat van zijn ouders heeft meegekregen, vertelt hij.

Frustratie

Daar herkennen veel jongeren van Marokkaanse afkomst zich in. In heel de wereld ging de Marokkaanse diaspora – geboren in Europa, de Verenigde Staten of Canada – de straat op om de overwinningen van het nationale elftal te vieren. En net als in Nederland rees er ook in Spanje kritiek op de feestvierende jongeren. Ze zouden niet goed geïntegreerd zijn, omdat ze juichen voor het geboorteland van hun (voor)ouders. Op een video van de feestvierende menigte op de Instagram-pagina van de krant El País kwamen er honderden reacties zoals deze, van Mario Sánchez: „Als ze zo veel van Marokko houden, wat doen ze hier dan nog?” En dit zorgt juist weer voor frustratie bij de jeugd met migratieachtergrond.

„Ik snap niet zo goed wat ze nu van ons willen”, zegt de 24-jarige Kawthar Arbi uit Madrid tijdens het feest in het centrum van de stad na de winst op Spanje. „In het dagelijks leven worden we als troep behandeld. We zijn dan altijd ‘die Marokkanen’. Nooit worden we gezien als Spanjaarden, hoewel we hier geboren zijn. Elke dag is het vechten. En nu is iedereen verbaasd dat we feestvieren voor Marokko? Wat is het nou? Die identiteitscrisis waar we last van zouden hebben, komt door hun eigen handelen”. En ze loopt verder de menigte in met een vriendin, gillend van blijdschap.

Fans van Marokko vieren dinsdag op de Champs-Élysées in Parijs de zege van de Marokkaanse ploeg op Spanje bij het WK in Qatar. Foto Stephane de Sakutin / AFP

Tijdens de viering in het centrum van Madrid droegen jongeren behalve de Marokkaanse ook de Spaanse vlag. Ook de twintigjarige Salahedin Mounaoui en zijn vrienden deden dat. „Natuurlijk zijn we ook trots op Spanje. Dit is ook ons land, ook al worden we er elke dag aan herinnerd dat we anders zijn.” Dat gevoel komt vaak voort uit discriminatie op de arbeidsmarkt, het gegeven dat ze vaak geen stageplekken kunnen vinden, of dat ze etnisch geprofileerd worden op straat.

Ook beroemde migrantenkinderen maken dat nog steeds mee, onder wie Ashraf Hakimi. Aan dagblad El Mundo vertelde hij hoe het was toen hij nog bij Real Madrid speelde. „Als ik met een petje op in mijn dure auto stap, stadion Bernabéu verlaat en met vrienden een hapje ga eten, houden ze me aan. Ze denken dan dat we auto’s aan het stelen zijn. Zonder iemand te beledigen... dit doen ze niet bij witte Spanjaarden. Ze zien een Marokkaans gezicht, een Arabische naam. Of ze het nou doelbewust doen of niet, het is racistisch.”

In Nederland zorgden in 2016 de aanhoudingen van keeper Kenneth Vermeer en zanger Typhoon, die kort op elkaar volgden, voor ophef. De zwarte mannen reden beiden in dure auto’s. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland zei destijds dat de combinatie van jonge leeftijd, luxe auto en huidskleur een rol had gespeeld bij de aanhoudingen.

„Door dit soort dingen trekken we ons alleen maar nog meer naar het land van onze ouders”, zegt Salahedin. „Alhoewel ze ons in Marokko ook zien als ‘die Europeanen’. Het is soms echt vermoeiend. Waarom moet ik überhaupt elke keer kiezen?”

De Marokkaans-Nederlandse oud-voetballer Ali Boussaboun zei ooit: „Hoe je het ook wendt of keert, je bent nooit hetzelfde. Je wordt niet gezien als een echte Nederlander. Jonge Marokkaanse jongens die hier geboren zijn, worden niet gezien als Nederlanders, ook al hebben ze een Nederlands paspoort en spreken ze beter Nederlands dan Marokkaans.”

Ik vroeg mezelf af: waar gaat je hart naartoe? Dat was naar Marokko Hakim Ziyech Marokkaanse middenvelder

In 2015 speelde dit gevoel ook mee bij middenvelder Hakim Ziyech, die toen voor FC Twente speelde. In het voorjaar was hij geselecteerd voor het Nederlands elftal, maar nog voordat hij zijn debuut had kunnen maken, raakte hij geblesseerd aan zijn enkel en moest hij het trainingskamp verlaten. In het najaar werd hij niet meer opgeroepen, waarna hij bekendmaakte dat hij voor Marokko ging uitkomen.

Weekblad Voetbal International reconstrueerde onlangs hoe Oranje Ziyech misliep. De middenvelder zei dat het voor hem niet als een verrassing gekomen was dat hij na zijn blessure niks meer van de bondscoaches – eerst Guus Hiddink, daarna zijn opvolger Danny Blind – had gehoord. „Ik heb zeker het gevoel gehad dat ik weleens harder moest werken omdat ik Marokkaan was. Op mijn zestiende was ik een van de betere spelers, maar toch kreeg ik geen contract. Moeilijke jongen, Marokkaanse afkomst.”

De Marokkaanse speler Hakim Ziyech viert de overwinning van Marokko op Spanje, dinsdag bij het WK in Qatar. Foto Dylan Martinez / Reuters

Tegen tv-programma Bureau Sport zei hij dat jaar, als motivatie voor zijn keuze om uit te komen voor het land waar zijn vader begraven ligt: „Ik vroeg mezelf af: waar gaat je hart naartoe? Dat was naar Marokko. Hoewel ik in Nederland geboren ben, voel ik me Marokkaan. Dat gevoel begrijpen veel mensen niet.” Drie jaar later, toen Ziyech zich met Marokko voorbereidde op een WK waarvoor Nederland zich niet geplaatst had, gaf hij toe dat hij zich enigszins miskend gevoeld had. En dat zijn keuze voor Marokko „voor een groot deel gebaseerd op trots” was.

Andere Marokkkaans-Nederlandse spelers, zoals Khalid Boulahrouz en Ibrahim Afellay, slaagden wel bij Oranje. Zij speelden op diverse eindtoernooien mee en kwamen tot respectievelijk 35 en 53 interlands.

Onbetwiste speler

Een verschil met Ashraf Hakimi is dat Ziyech op het moment dat hij moest kiezen nog geen onbetwiste speler in het elftal van zijn geboorteland geweest zou zijn. Dat is voor sommige spelers ook een reden om voor Marokko te kiezen: de angst om slechts een of enkele interlands te spelen, waarna ze nooit meer kunnen overstappen. Dit overkwam onder anderen Anwar El Ghazi, die ooit twee keer voor Oranje speelde. Na een versoepeling van de regels had hij nu alsnog voor Marokko mogen uitkomen, maar voor dit WK was zijn papierwerk niet op tijd geregeld.

Volgens een analyse van de Marokkaanse onlinekrant Morocco World News werden die stagnerende interlandcarrières lange tijd gezien als de belangrijkste reden waarom spelers met een dubbele nationaliteit uiteindelijk voor het land van hun ouders spelen. „De laatste tijd echter is een steeds relevantere reden voor spelers om voor het land van hun ouders te kiezen wat sommige waarnemers de democratisering van het voetbal noemen.”

Hiermee doelt het medium op de ontwikkeling waarin ploegen die lange tijd als inferieur beschouwd werden, nu kunnen concurreren met de gebruikelijke favorieten. En ze zelfs kunnen verslaan, zoals Marokko dit toernooi bewees met overwinningen op België en Spanje.

Met medewerking van Derk Walters