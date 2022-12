Kinderen worden niet allemaal jurist. Dat lees ik op een spandoek aan het hek van een bouwplaats. ‘Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer je kinderen dat het oké is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen.’ Toffe dingen bouwen, ja, dat is een voornaam streven.

Met hun spandoek – ‘bouwhekdoek’ – willen de aannemers bewerkstelligen dat jongeren in de techniek of in de bouw gaan werken. Dat ze iets echts doen. Opdat niet iedereen de hele dag op kantoor rondhangt, overbodige regels maakt of virtuele financiële producten die een verre afgeleide zijn van de werkelijkheid. Daarin hebben de aannemers gelijk, ze vergissen zich hooguit in het werk van artsen, tandartsen, chirurgen, wier handen toch ook meebouwen aan de kosmos.

Goed. Wat is tof? Stel dat de campagne lukt en de kinderen toestromen naar de werkplaats: welke dingen zou je dan graag gebouwd willen zien? In de huidige stemming dringt iedereen erop aan dát er gebouwd wordt, maar misschien zou je eerst moeten verzinnen wat en vooral ook hoe er gebouwd wordt. Dataopslagcentra? Distributieterreinen? Wat moeten de kinderen leren?

„We live in undeniably ugly times”, schrijft de redactie van het Amerikaanse literaire tijdschrift n+1 in het winternummer. „Onze gebouwde omgeving neigt in overweldigende mate naar het niet-substantiële, het vlakke en het grijze, hier en daar onderbroken door wat kinderlijk gekrabbel.” Het probleem zit in ongeveer alles, zegt het tijdschrift, van steden en gebouwen tot elektronica, van huishoudapparaten tot commercieel grafisch ontwerp. Waarom is alles zo lelijk?

Het is in eerste instantie een Amerikaans probleem. Iedere cultuurcriticus van de negentiende en twintigste eeuw heeft al gefoeterd op de cultus van het lelijke, het verlangen naar wanstaltigheid in Amerika. De Europeanen hebben zoveel lelijkheidsdrang nooit gekend en we kunnen hier de weeklacht van de Amerikanen niet vanzelfsprekend overnemen. Maar ook bij ons heeft de opkomst van efficiënte bouwtechnieken geleid tot het verdwijnen van de traditionele beroepsvaardigheden, waarover n+1 moppert.

Vandaar dus het bouwhekdoek. Er is behoefte aan geschoolde beroepskrachten. En daarmee ligt de vraag op tafel wat de kinderen moeten leren om dingen te kunnen maken die tof zijn. Als ze iets echts moeten maken, iets niet-virtueels, moeten we misschien zorgen dat ze de traditionele vaardigheden aanleren. Of is dat een gedachte die ons gevaarlijk dicht in de buurt brengt van de Romantiek en een conservatief-nostalgisch terugkijken naar schoonheid die nooit heeft bestaan?

Hier wordt de kwestie precair. Vraag je mij wat de kinderen moeten maken, dan antwoord ik wilgeboomfonteinen, granaatappelfonteinen, want ik ben een dubieuze romanticus. Sinds ik ooit op het landgoed Chatsworth een boomfontein heb gezien, denk ik dat de fontein het meest verrukkelijke ding is dat mensenhanden überhaupt kunnen bouwen.

Het water sproeit bij Chatsworth niet uit de bek van een dolfijn of de schoot van een nimf maar uit de takken van een ijzeren wilgenboom, spuit omhoog in het zonlicht, breekt in de zonnestralen los in regenboogkleuren en stort omlaag op de rotsen eronder, van waaraf het weer opstijgt en door de takken stroomt; het is kitsch, natuurlijk, het is onlogisch, zeggen de critici, en het is geweldig, het is een tof ding, het is precies wat je zou willen dat je zelf zou kunnen maken.

Tijdschrift n+1 zeurt een beetje door, het moppert op vlakke gebouwen van obscure materialen en op meubilair dat je in platte verpakkingen in huis haalt, op de inwisselbaarheid van interieurs, op het generische, het non-ornamentale, de slodderige reproduceerbaarheid van alles. En dat mag klinken als het achterhaald geluid van teleurgestelde babyboomers, of als het gelijk van estheten in de wanstaltigheid van de Verenigde Staten, maar het tijdschrift heeft nog wel een praktisch Brits argument achter de hand.

In 2020 analyseerde het Digital Lab van de Science Museum Group in Londen foto’s van consumentenvoorwerpen die waren gemaakt in de periode tussen 1800 en nu. Uit die analyse bleek dat de dingen in de loop van de tijd minder kleurrijk zijn geworden: alsof ze zo sterk mogelijk willen lijken op de industriële grondstoffen waaruit ze zijn opgebouwd. De dingen zijn kleurlozer, ornamentlozer, detaillozer, kortom, ze zijn aantoonbaar minder tof geworden.

En hiermee hebben we een nuttige aanvulling te pakken op het bouwhekdoek. Leer je kinderen niet alleen met hun handen te werken, leer ze muziek en ziel toe te voegen aan elk plein en beweging aan de onbeweeglijkheid van de architecturale omgeving.

Want als de kleur uit het leven verdwijnt, het detail, zoekt de mens de opwinding en romantiek ergens anders.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl