Verplichte anticonceptie mag alleen als zwangerschap gevaarlijk is, oordeelt de Hoge Raad

De rechter mag vrouwen met ernstige psychiatrische klachten alleen verplichten anticonceptie te nemen als de zwangerschap of bevalling voor ernstige gezondheidsschade zou kunnen zorgen. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag besloten. Anticonceptie alleen opleggen om te voorkomen dat vrouwen een kind op de wereld brengen, mag dus niet meer.

Sinds de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in 2020 van kracht ging, hebben rechters die wet gebruikt om anticonceptie op te leggen aan vrouwen met ernstige psychiatrische problemen. In dat jaar gebeurde dat minstens zes keer, steeds omdat de bevalling „ernstige nadelen” zoals verwaarlozing met zich mee zou brengen.

Maar volgens de advocaat-generaal biedt de Wvggz in die gevallen geen grond om gedwongen anticonceptie op te leggen. Nieuwe wetgeving zou nodig zijn om dat wel mogelijk te maken, adviseerde ze in september. De Hoge Raad gaat daar nu in mee.

Harddrugsverslaving

Een van de vragen waar de zaak om draaide was: is het „ernstig nadeel” van een nog niet verwekt kind ook reden om voorbehoedsmiddelen te verplichten? Nee, schreef de advocaat-generaal in september, omdat een toekomstig kind überhaupt geen rechten heeft. De Hoge Raad vindt ook dat de Wvggz toekomstige kinderen niet beschermt.

Een geval waarin de verplichte anticonceptie ook nu nog toegestaan zou zijn, kwam in het voorjaar voor de rechter. Door een langdurige harddrugsverslaving had een vrouw een hoog risico op complicaties bij de zwangerschap waardoor zij en haar kind zouden overlijden, zei de Rechtbank Midden-Nederland. „Met verplichte anticonceptie kan dit ernstig nadeel voor betrokkene worden voorkomen.”

