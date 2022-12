Verdachte hacken FVD-app meldt zich bij de politie

Een verdachte heeft zich donderdag bij de politie gemeld in verband met het hacken van de ForumApp van Forum voor Democratie (FVD). Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De 42-jarige man legde ook een verklaring af.

Hoewel er volgens het OM geen redenen waren om hem langer vast te houden en hij diezelfde dag werd vrijgelaten, blijft de man een verdachte in de zaak. In zijn verhoor zou hij wel „openheid van zaken” hebben gegeven.

Eerder deze week had Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet aangifte gedaan bij de politie van het hacken van de computersystemen van zijn partij. Aanleiding was een lek in de koppeling tussen de website en de app van de partij, waarnaar RTL Nieuws onderzoek deed.

Door het hacken van de systemen kreeg de verdachte toegang tot de ledenadministratie van de partij. Het lek legde privégegevens van 92.901 leden en oud-leden van de partij bloot. Onder meer namen, woonadressen, telefoonnummers en rekeningnummers lagen daardoor op straat. Inmiddels is het lek gedicht.

