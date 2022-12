Toen wij uit Rotterdam vertrokken... Deze week is het tien jaar geleden dat de redactie van NRC de rand van Rotterdam (de Marten Meesweg in de Alexanderpolder) verruilde voor het kloppend hart van Amsterdam: het Rokin. „Het is bijzonder prettig om met NRC naar de grootste stad en het meest betekenisvolle centrum van het land te gaan”, zei hoofdredacteur Peter Vandermeersch destijds. Prettig is het zeker aan het Rokin, al gaat dat betekenisvolle centrum nogal eens schuil achter de drommen toeristen die er de dominante mensensoort zijn geworden.

Intussen zadelde het vertrek uit Rotterdam de krant op met, zoals Vandermeersch ook zei, een „ereschuld”. Weliswaar was de verhuizing er een van de stad van de ene krantenouder (de Nieuwe Rotterdamsche Courant) naar die van de andere ouder (het Algemeen Handelsblad), maar aan de Maas bleef men achter met de gedachte dat de krant de R uit zijn naam naar ‘020’ had ontvoerd. Of stond die letter tegenwoordig voor ‘Rokin’?

Twee jaar later kondigde de hoofdredactie de komst van een Rotterdamkatern aan, mede als inlossing van die schuld. In de herfst van 2013 was al begonnen met een stadsbijlage over Amsterdam: „Met een aparte bijlage kunnen meer artikelen over Amsterdam een plek krijgen zonder dat dit ten koste gaat van ander nieuws.” Ook werd er nagedacht over een ‘eigen’ katern voor Den Haag en Utrecht.

Die steden bleven bijlageloos, maar de katernen over de twee grote steden werden prettige minikrantjes over grootstedelijke zaken. De Amsterdamse leek daarbij wat meer te neigen naar het culturele en de Rotterdamse naar sociaal-economische verhalen. Verder was er ruimte voor opinie, brieven, columns, restaurantrecensies, uitgaanstips en (in Amsterdam) rubrieken over straatnamen en stadsdieren. Plus, ook daar, de hoofdstedelijke rubriek ‘Boeken in de stad’ van Guus Luijters. Die beklaagde zich afgelopen zaterdag – met een half oog op het werk van de Franse grootheid Georges Perec – over de onherstelbare veranderingen in de stad: „Nadat ik in de verkeerde tram was gestapt, waar ik pas achter kwam toen de 12 tegen alle regels in de Overtoom op draaide en de 13 bleek te zijn”.

Het schrappen van rubrieken leidt tot ‘onthuiselijking’ van NRC

Over onherstelbare veranderingen: het was Luijters’ laatste stukje, want in de bijlage van 3 december stond ook een hoofdredactionele aankondiging: ‘Amsterdambijlage stopt eind dit jaar (net als die van Rotterdam)’. René Moerland schreef: „Nu NRC steeds meer lezers op verschillende dagen digitaal bereikt, hebben we besloten na 17 december niet langer aparte stadsbijlages aan te bieden.” Uit de digitale leescijfers blijkt dat de artikelen uit de katernen niet erg goed gelezen worden, althans minder goed dan vergelijkbare artikelen die elders in de krant staan. Daarin speelt ook mee dat NRC in het weekend al veel journalistiek produceert, waardoor de concurrentie om een plaatsje op bijvoorbeeld de homepage hevig is.

Bezuinigingsoperatie?

NRC ontving zeventien brieven naar aanleiding van de maatregel; niet bijzonder veel op het totaal van 100.000 NRC-lezers in de beide stadsregio’s die de katernen op zaterdag bij hun krant vinden. Uit de reacties onder de twee aankondigingen bleek dat de pijn desalniettemin werd gevoeld. (Voor de stadskarakterologen: het Amsterdamnieuws leidde tot tweemaal zoveel reacties als dat over de Rotterdambijlage.) In de Maasstad kwam tien jaar oude pijn over de verhuizing boven. „De redactie verdween naar de grachtengordel. De avondbladstatus verdween. Het eigendom verschoof naar België.”

In het verlengde daarvan spraken verschillende lezers het vermoeden uit dat er een argument verborgen werd gehouden: was dit niet gewoon een bezuinigingsoperatie? Dat spreekt Moerland met kracht tegen. „Het redactiebudget groeit. We willen onze middelen zo inzetten dat de journalistiek die we maken zoveel mogelijk mensen bereikt. Het blijkt dat artikelen die we in de lokale bijlagen zetten, minder mensen bereiken. Dan kun je ze beter op een andere manier aanbieden.” De verslaggeving over Amsterdam en Rotterdam blijft volgens hem op hetzelfde niveau. Mij lijkt het daarbij voor de hand liggen dat die verschuiving van middelen leidt tot minder artikelen over de twee steden: die moeten nu immers weer mee concurreren met het landelijke nieuws om de beperkte plaatsen in de NRC-etalages (en in de agenda’s van de verslaggevers).

Verder bestaan de bijlagen (tot 17 december) niet alleen uit verslaggeving, maar ook uit de al genoemde rubrieken en columns. Dat die verdwijnen is spijtig, bijvoorbeeld voor de Rotterdammer of Amsterdammer die wil weten wat de pot schaft in de lokale horeca of voor de liefhebber van de randen van het nieuws, die graag tussendoor leest hoe een grote mantelmeeuw (met zijn grote Amsterdamse snavel) een rat verschalkt. Het leidt tot een geleidelijke onthuiselijking van NRC.

‘Papieren lezers’

Het past in de ontwikkeling die NRC doormaakt. Columns en rubrieken zijn nuttig om een katern te structureren, maar dreigen in een digitale omgeving ten onder te gaan in de massa – ook al omdat columns in vorm allemaal op elkaar lijken. De hoofdredactie wil het aantal artikelen dat alleen wordt gemaakt met het oog op de papieren editie verminderen. Dat hangt samen met veranderend lezersgedrag: 95 procent van de abonnees leest NRC in elk geval deels digitaal, dus de krant weet vrij precies wat er wordt gelezen en overgeslagen. Bovendien stijgen de kosten van papier en distributie. De ergernis van de ongelukkige briefschrijvers koppelde zich bij sommigen, zij die zich identificeren als ‘papieren lezers’, aan een algemener ongenoegen: het gevoel dat ‘papier’ ondergeschikt is aan ‘digitaal’. De hoofdredactie benadrukt dat alle lezers NRC even lief zijn. Ook nu de krant weer een stukje Rotterdam achter zich heeft gelaten.

Arjen Fortuin

Reacties: ombudsman@nrc.nl

DE LEZER SCHRIJFT… Hoe zit het nu met de tv-gegevens? Eerder hebt u in de krant gemeld dat het besluit („experiment”) om de tv-gegevens niet meer op te nemen in de zaterdagkrant, op 1 oktober zou worden geëvalueerd. Nu lees ik de krant vrij nauwkeurig, maar voor zover ik weet is daarover in de krant niets meer gemeld. Omdat de tv-gegevens niet zijn teruggekomen, neem ik aan dat deze stilzwijgend definitief zijn verdwenen. Het lijkt er dus op dat dit onzalige besluit niet wordt teruggedraaid. Waarmee ik meteen vrees voor de vermeldingen door de week. Paul Honingh

DE KRANT ANTWOORDT… In september schreef ik al over het schrappen van het overzicht van de televisiegegevens in de zaterdagbijlage, waar ik geen voorstander van ben (Een liberale krant maakt ruimte voor uitgebreide tv-gegevens, 1/10). De maatregel leidde tot ruim tweehonderd reacties van ontstemde lezers. Ook hier speelde een rol dat de programmaladders online nauwelijks worden gelezen en dat het wel veel tijd kost om ze te maken. Voorlopig blijft de situatie zoals die is, zegt hoofdredacteur René Moerland. „We willen met NRC onderscheidende journalistiek maken; dat zijn die programmagegevens niet. Ze zijn op veel andere plaatsen te vinden.” Wat dat betekent voor de publicatie van de programmagegevens van maandag tot en met vrijdag is nog niet besloten.